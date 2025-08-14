Почему на Руси нельзя было передавать вещи через порог

Почему на Руси нельзя было передавать вещи через порог
Этому суеверию очень много лет

У русских издавна существовало поверье: через порог нельзя передавать вещи или здороваться. Эта традиция уходит корнями в языческое прошлое.

Когда-то прах умерших родственников закапывали прямо под порогом дома, считая это границей, защищающей жилище от нечистой силы и болезней. Порог становился своеобразным рубежом между миром живых и загробным пространством.

Славяне не боялись покойников, напротив – верили, что предки оберегают их. Но, чтобы не тревожить "спящих вечным сном", старались не вести разговоров на пороге и сразу приглашали гостей внутрь.

Передача предметов через этот рубеж считалась опасной – вдруг вещь выронят, и она "разбудит" усопшего.

Подобным образом объясняли и запрет на рукопожатие через порог. Это воспринималось как проявление неуважения к памяти умерших. Считалось, что такой жест мог обидеть покровителей рода, и тогда защита дома станет слабее.

Поэтому любые дела предпочитали решать либо за пределами дома, либо уже внутри, не задерживаясь в проходе.

Выбор читателей