Жители регионов смогут зарегистрироваться для голосования в Москве до 8 сентября

Фото: www.unsplash.com
Единый день голосования в 2025 году пройдет с 12 по 14 сентября

Жители российских регионов смогут пройти регистрацию для участия в электронном голосовании в Москве до 8 сентября. Об этом сообщает Мосгоризбирком.

С 12 по 14 сентября в столице откроются 14 специальных экстерриториальных участков, где избиратели из других субъектов РФ смогут проголосовать за глав своих регионов. Чтобы получить такую возможность, необходимо подать заявление через портал "Госуслуги" не позднее 8 сентября. При этом у заявителя должна быть подтвержденная учетная запись, а также постоянная регистрация в регионе, где проходят выборы.

Проверить право на участие в голосовании в Москве можно в личном кабинете на портале "Госуслуги". Если учетная запись не подтверждена, пройти верификацию можно в центрах "Мои документы", отделениях "Почты России", онлайн-банках или с использованием электронной подписи.

После одобрения заявки гражданин сможет прийти на любой из участков в Москве с паспортом 12, 13 или 14 сентября с 8:00 до 20:00.

Отмечается, что участки впервые откроются в центрах госуслуг, расположенных в ТЦ, а также на станции метро "Курская" и в гостинице "Измайлово". Участки оборудованы терминалами для электронного голосования с использованием анонимного цифрового бюллетеня.

Все участки будут оснащены системами видеонаблюдения с круглосуточной записью, а следить за процедурой будут наблюдатели от общественных палат.

Принять участие в голосовании смогут жители российских регионов, включая Краснодарский, Пермский и Камчатский края, Севастополь, Коми, Чувашию, а также Архангельскую, Брянскую, Свердловскую, Ростовскую, Ленинградскую, Курскую и другие области.

  

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

