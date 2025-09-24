Почему на Руси запрещалось спать головой к выходу

У наших предков было много необычных суеверий

На Руси считалось недопустимым спать головой к выходу, и этот запрет имел глубокие корни. В избе существовал особый порядок: красный угол с иконами был священным центром, и именно туда полагалось направлять голову во время сна. Ноги же в ту сторону класть было нельзя, так как это считалось проявлением неуважения к святыням.

Кроме того, положение "головой к двери" напоминало о том, как в доме размещали покойника перед выносом. Гроб всегда ставили так, чтобы ноги смотрели на выход. Поэтому живые избегали подобного расположения, опасаясь накликать несчастье или приблизить смерть. Для крестьян это было больше, чем суеверие – такой порядок воспринимался как часть защиты дома и семьи.

Существовали и другие правила: нельзя было стелить постель вдоль половиц или прямо на пути к двери, так как эти места считались "дорогой мертвых". Поэтому взрослые и дети располагались на печи, лавках или полатях. Таким образом, запрет спать головой к выходу был элементом народной культуры, в котором переплетались вера в Бога и традиции.