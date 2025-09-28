Россиянам назвали способ выжить при отравлении паленым алкоголем

От последствий не спасет прием сорбентов или промывание желудка

После массового отравления паленым самогоном в Сланцах врачи рассказали, как можно оказать себе первую помощь в случае, если заподозрили с принятым алкоголем что-то неладное. По словам специалистов, противоядие от метанола только одно – этиловый спирт.

Нарколог Руслан Исаев отметил, что если человек полагает, что выпил яд вместо нормального напитка, то в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь. До их приезда человек может помочь себе только тем, что выпьет 100 граммов нормальной водки, в которой гарантированно содержится этанол.

Эксперт напомнил, что метанол для человеческого организма является сильным ядом. Его прием может вызвать слепоту, тяжелое поражение органов и даже смерть. При этом всасываемость вещества практически моментальная.

"Попытки вызвать рвоту или принять сорбенты будут уже бессмысленны. Главное – как можно быстрее вызвать скорую и следить за состоянием человека", – подытожил врач.