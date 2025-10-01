"Полундра!": что на самом деле значит этот клич моряков

Необычное слово пришло из Голландии

Громкий возглас "полундра!", знакомый по книгам и фильмам, появился в русском языке еще во времена Петра I. Слово пришло из Голландии, у которой российский флот учился морскому делу.

Его источник – фраза "van onderen", что значит "снизу". Так матросы предупреждали о грузе, падающем с высоты, и спасали жизни товарищей.

Позже "полундра!" стали кричать при любой угрозе, а на военных кораблях с ним даже шли в атаку.

Со временем слово приобрело множество значений. На флоте "полундрой" называют переполох, аврал или саму надоевшую службу, а также матросов. В шутку так называли и портовых женщин, представлявших определенную опасность для здоровья.

В словарях отмечается несколько синонимов – "аврал", "шухер", "атас". В жаргоне выражение "огрести полундру" означает воровать. У пожарных же слово сохранило свой прямой смысл – предупреждение об опасности сверху.

В целом, этот клич стал символом внезапной тревоги и до сих пор звучит как сигнал: берегись!