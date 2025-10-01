"Полундра!": что на самом деле значит этот клич моряков

"Полундра!": что на самом деле значит этот клич моряков
Фото: www.unsplash.com
Необычное слово пришло из Голландии

Громкий возглас "полундра!", знакомый по книгам и фильмам, появился в русском языке еще во времена Петра I. Слово пришло из Голландии, у которой российский флот учился морскому делу.

Его источник – фраза "van onderen", что значит "снизу". Так матросы предупреждали о грузе, падающем с высоты, и спасали жизни товарищей.

Позже "полундра!" стали кричать при любой угрозе, а на военных кораблях с ним даже шли в атаку.

Со временем слово приобрело множество значений. На флоте "полундрой" называют переполох, аврал или саму надоевшую службу, а также матросов. В шутку так называли и портовых женщин, представлявших определенную опасность для здоровья.

В словарях отмечается несколько синонимов – "аврал", "шухер", "атас". В жаргоне выражение "огрести полундру" означает воровать. У пожарных же слово сохранило свой прямой смысл – предупреждение об опасности сверху.

В целом, этот клич стал символом внезапной тревоги и до сих пор звучит как сигнал: берегись!

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

Два лидера ЕС устроили свару из-за Киева

Политики серьезно рассорились

Оставил народ России: Басилашвили обрушился с критикой на Борисова

По его мнению, таланты нужны Родине даже в большей степени, чем Западу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей