Как на Руси "вычисляли" ведьм

Ко многим девушкам возникали претензии

Тема ведьм на Руси всегда была окружена суевериями. В разные времена под подозрение могли попасть совершенно разные женщины, и у каждого региона существовали свои представления о том, как выглядит колдунья.

На юге ведьмами чаще называли молодых красивых вдов, чья внешность сбивала мужчин с толку. На севере на эту роль попадали старые, худые и "взъерошенные" женщины, а в центре Руси – полные и неопрятные, часто с бельмом на глазу.

Несмотря на такие различия, существовало общее убеждение: у настоящей ведьмы есть маленький хвост. Чтобы проверить подозрение, женщин звали вместе в баню – отказ считался доказательством вины.

Поведение в церкви тоже служило знаком. Если женщина не крестилась, стояла к иконостасу спиной или вела себя странно, ее сразу начинали подозревать в связи с нечистой силой.

В народном сознании именно ведьмы становились виноваты в любых бедах. Их обвиняли в неурожае, болезнях скота, засухах и даже в ливнях.

Многие подозреваемые в колдовстве селились на окраине деревни или в глухом лесу, чтобы избежать нападок соседей. Но даже это не всегда спасало от самосуда.