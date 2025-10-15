Мужчина похудел на 52 килограмма и поделился своим секретом

Курс рубля
Долгое время испанец Ибай Льянос пытался избавиться от лишних килограммов, чтобы улучшить свое здоровье, но все старания не приносили должного эффекта. Пока в один момент он не открыл для себя один метод, благодаря которому избавился от 52 кило за год.
Мужчина отметил, что сперва ему пришлось наладить свое психическое здоровье. В противном случае похудение не оказалось бы результативным. После этого он поставил себе цель больше ходить, не чувствуя при этом изнеможения. Испанец начал практиковать ежедневные прогулки, постоянно увеличивая пройденный путь. Это и стало ключевым пунктом на пути к оздоровлению.
"Я прохожу в среднем 10 километров в день, что составляет 3650 километров в год", – сказал он.
Льянос подчеркнул, что примерно такое же расстояние пролегает от Испании до России. Также к прогулкам он добавил силовые тренировки четыре раза в неделю, благодаря чему достиг отличного результата.
