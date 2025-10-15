Мужчина похудел на 52 килограмма и поделился своим секретом

Мужчина похудел на 52 килограмма и поделился своим секретом
Фото: freepik.com
Для достижения результата ему пришлось серьезно изменить ежедневные привычки

Долгое время испанец Ибай Льянос пытался избавиться от лишних килограммов, чтобы улучшить свое здоровье, но все старания не приносили должного эффекта. Пока в один момент он не открыл для себя один метод, благодаря которому избавился от 52 кило за год.

Мужчина отметил, что сперва ему пришлось наладить свое психическое здоровье. В противном случае похудение не оказалось бы результативным. После этого он поставил себе цель больше ходить, не чувствуя при этом изнеможения. Испанец начал практиковать ежедневные прогулки, постоянно увеличивая пройденный путь. Это и стало ключевым пунктом на пути к оздоровлению.

"Я прохожу в среднем 10 километров в день, что составляет 3650 километров в год", – сказал он.

Льянос подчеркнул, что примерно такое же расстояние пролегает от Испании до России. Также к прогулкам он добавил силовые тренировки четыре раза в неделю, благодаря чему достиг отличного результата.

Источник: 20minutos

