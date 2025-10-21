Мужчина неожиданно воскрес на собственных похоронах и перепугал гостей

В итоге траурное мероприятие превратилось в праздничный пир

Житель индийского города Насик неожиданно воскрес на собственных похоронах. Мужчина начал кашлять прямо во время церемонии, чем невероятно напугал своих родственников и присутствующих гостей. Однако, как оказалось, он был жив с самого начала и попросту притворялся мертвым.

74-летний Мохан Лал решил инсценировать собственную кончину после того, как попал в больницу с травмами. Он подговорил персонал больницы ему подыграть, сообщив трагическую новость родственникам. Члены семьи вскоре подготовили процедуру кремации с соблюдением всех правил: они подобрали красивые носилки, украсили "труп" цветами, переодели и принесли его под траурные мелодии к месту сожжения.

На церемонию прибыло более сотни человек: друзья, члены семьи, соседи, которые захотели проводить Лала в последний путь. Однако в самый кульминационный момент "покойный" начал кашлять, приведя собравшихся в состояние шока. Позже он объяснил, что таким замысловатым образом хотел проверить, какое отношение к нему испытывают окружающие на самом деле.

"После смерти люди несут гроб, я хотел увидеть все своими глазами и понять, сколько уважения и любви ко мне проявят люди", – рассказал мужчина.

В итоге после раскрытия задумки было решено сделать ритуальные похороны – вместо реального тело было сожжено чучело, а само мероприятие превратилось в праздничный пир, передает портал "Ридлайф.ру".