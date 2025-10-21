Мужчина неожиданно воскрес на собственных похоронах и перепугал гостей

Мужчина неожиданно воскрес на собственных похоронах и перепугал гостей
Фото: unsplash.com
В итоге траурное мероприятие превратилось в праздничный пир

Житель индийского города Насик неожиданно воскрес на собственных похоронах. Мужчина начал кашлять прямо во время церемонии, чем невероятно напугал своих родственников и присутствующих гостей. Однако, как оказалось, он был жив с самого начала и попросту притворялся мертвым.

74-летний Мохан Лал решил инсценировать собственную кончину после того, как попал в больницу с травмами. Он подговорил персонал больницы ему подыграть, сообщив трагическую новость родственникам. Члены семьи вскоре подготовили процедуру кремации с соблюдением всех правил: они подобрали красивые носилки, украсили "труп" цветами, переодели и принесли его под траурные мелодии к месту сожжения.

На церемонию прибыло более сотни человек: друзья, члены семьи, соседи, которые захотели проводить Лала в последний путь. Однако в самый кульминационный момент "покойный" начал кашлять, приведя собравшихся в состояние шока. Позже он объяснил, что таким замысловатым образом хотел проверить, какое отношение к нему испытывают окружающие на самом деле.

"После смерти люди несут гроб, я хотел увидеть все своими глазами и понять, сколько уважения и любви ко мне проявят люди", – рассказал мужчина.

В итоге после раскрытия задумки было решено сделать ритуальные похороны – вместо реального тело было сожжено чучело, а само мероприятие превратилось в праздничный пир, передает портал "Ридлайф.ру"

Источник: NDTV

На Украине пригрозили операцией "Паутина 2.0" для убийства Путина в Венгрии

Украинцы уже готовятся к возможным провокациям

"Надежды нет": в США детально расшифровали сигнал Путина по "Томагавкам"

В Америке хорошо поняли, что имеет в виду российский лидер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей