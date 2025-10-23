PRO-STAB расширяет горизонты: новый шаг к надежному электроснабжению

PRO-STAB расширяет горизонты: новый шаг к надежному электроснабжению
Фото: evening_tao / Freepik

Свет в доме, работающая техника и уверенность в завтрашнем дне – все это начинается с надежного электроснабжения. Интернет-магазин PRO-STAB уже много лет помогает создавать комфорт и стабильность в домах, квартирах и на предприятиях. Теперь магазин делает новый шаг вперед, чтобы обеспечить еще больше возможностей для бесперебойной работы техники.

PRO-STAB специализируется на электрооборудовании, которое защищает от перебоев и скачков напряжения. В ассортименте – стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания, а с декабря 2025 года – бензиновые и дизельные генераторы. Магазин предлагает не только технику, но и комплекс услуг: от анализа электросетей до проектирования и монтажа систем под ключ. Доставка работает по всей России, а для юридических лиц доступны дополнительные услуги по установке систем бесперебойного питания в любом регионе.

Почему стабилизаторы напряжения – это важно?

Скачки напряжения могут вывести из строя технику, остановить работу предприятия или нарушить уют в доме. Стабилизаторы напряжения решают эту проблему, защищая оборудование от поломок. В каталоге PRO-STAB представлены модели от проверенных брендов: Штиль, Энерготех, ORTEA, Вольт Engineering и других. Ассортимент позволяет подобрать устройство для любых задач – от бытовых нужд до промышленных объектов.

Подбор стабилизатора – это решение, которое требует внимания к деталям. Рассмотрим ключевые моменты, которые стоит учитывать.

  • Количество фаз. Однофазные устройства (220 В) подходят для квартир, домов и дач. Трехфазные (380 В) чаще используют на предприятиях или в коттеджах с трехфазной сетью. Можно установить один трехфазный стабилизатор или по одному однофазному на каждую фазу – специалисты магазина помогут сделать правильный выбор.

  • Мощность. Устройство должно выдерживать нагрузку всех подключенных приборов. Рекомендуется выбирать стабилизатор с запасом мощности на 30%, чтобы учесть возможное снижение входного напряжения и подключение новых устройств. Например, для дома с выделенной мощностью 10 кВт подойдет стабилизатор на 12,5 кВА (1 кВт = 1,25 кВА).

  • Диапазон напряжения. У стабилизаторов есть два диапазона: номинальный (для стабильной работы с заявленной мощностью) и рабочий (предельный, при котором устройство продолжает функционировать). Если напряжение выходит за предельный диапазон, нагрузка отключается, но сам стабилизатор остается в сети. Для точного подбора стоит провести замеры сети в разное время, чтобы определить амплитуду колебаний.

Новые возможности

С декабря 2025 года ассортимент PRO-STAB пополнится бензиновыми и дизельными генераторами. Это позволит магазину предлагать полный комплекс решений для бесперебойного электроснабжения. Генераторы станут надежным подспорьем для домов, дач и предприятий, где перебои с электричеством – не редкость. Вместе со стабилизаторами и источниками бесперебойного питания они обеспечат максимальную защиту от любых сбоев.

Почему выбирают PRO-STAB?

Магазин PRO-STAB – это не просто техника, а комплексный подход к решению задач.

Внушительный выбор оборудования от ведущих брендов.

  • Профессиональная помощь в подборе устройств.

  • Услуги анализа, проектирования и монтажа под ключ.

  • Доставка по всей России для частных и юридических лиц.

  • Индивидуальные решения для предприятий, включая установку систем в любом регионе.

PRO-STAB помогает создавать дома и предприятия, где техника работает без сбоев, а свет горит всегда. С новым ассортиментом генераторов и проверенными стабилизаторами магазин становится еще ближе к тем, кто ценит стабильность и комфорт. Подберите подходящее оборудование и убедитесь: надежное электроснабжение – это просто.

