Ефимов: на улице Щепкина отреставрируют доходный дом

Ефимов: на улице Щепкина отреставрируют доходный дом
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Специалисты отольют новую фурнитуру для окон и дверей по историческим образцам

Доходный дом на улице Щепкина, построенный в начале XX-го века по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, отреставрируют. Все работы по предстоящему ремонту уже согласованы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Сейчас в историческом здании располагаются офисы.

"Согласованная проектная документация предполагает работы по фасадам и кровле, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики объекта и сохранить его исторический облик", – отметил Ефимов.

Перечень предстоящих работ обширный. Фасады здания будут обработаны биоцидными препаратами, их расчистят, а поврежденные участки штукатурки восстановят. Затем поверхности цоколя покроют обессоливающим раствором.

Облицовку, состоящую из керамического кирпича, очистят от загрязнений, а также укрепят в местах, где произошло отслоение. Все декоративные элементы рабочие будут зачищать вручную и реставрировать повреждения путем докомпоновки с помощью отлитых по историческим аналогам недостающих деталей. После проведения реставрационных наружных работ поверхности фасада покрасят.

Оконные зоны заменят – для них приготовят готовые клееные короба с переплетами и подоконники из лиственницы. Все изготовят по сохранившимся историческим образцам. Двери на входе и в тамбуре поменяют на воссозданные дубовые. Все деревянные элементы оснастят фурнитурой, отлитой по историческим аналогам, и покроют лаком.

Как рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков, стропильные конструкции на кровле будут частично заменены, а остальное – расчистят и обработают огнебиозащитным составом.

"Кроме того, специалисты поменяют поврежденные участки инженерных каналов и шахт с устройством каркаса из алюминиевых профилей. Чердак утеплят современными энергоэффективными материалами", – указал Щербаков.

Историческое ограждение на крыше и также другие металлические элементы фасада разберут, очистят от коррозий и красок, воссоздадут утраченные элементы с добавлением нового металла, после чего заново соберут и окрасят.

По теме

Новый ход США против России: что ждет Украину

Вашингтон продолжает попытки подорвать стабильность российской экономики

Наглая ложь Зеленского о Путине и Трампе привела в бешенство журналиста

Киевский верховод пытается приписать себе чужие заслуги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей