Ефимов: на улице Щепкина отреставрируют доходный дом

Специалисты отольют новую фурнитуру для окон и дверей по историческим образцам

Доходный дом на улице Щепкина, построенный в начале XX-го века по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, отреставрируют. Все работы по предстоящему ремонту уже согласованы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Сейчас в историческом здании располагаются офисы.

"Согласованная проектная документация предполагает работы по фасадам и кровле, которые позволят улучшить эксплуатационные характеристики объекта и сохранить его исторический облик", – отметил Ефимов.

Перечень предстоящих работ обширный. Фасады здания будут обработаны биоцидными препаратами, их расчистят, а поврежденные участки штукатурки восстановят. Затем поверхности цоколя покроют обессоливающим раствором.

Облицовку, состоящую из керамического кирпича, очистят от загрязнений, а также укрепят в местах, где произошло отслоение. Все декоративные элементы рабочие будут зачищать вручную и реставрировать повреждения путем докомпоновки с помощью отлитых по историческим аналогам недостающих деталей. После проведения реставрационных наружных работ поверхности фасада покрасят.

Оконные зоны заменят – для них приготовят готовые клееные короба с переплетами и подоконники из лиственницы. Все изготовят по сохранившимся историческим образцам. Двери на входе и в тамбуре поменяют на воссозданные дубовые. Все деревянные элементы оснастят фурнитурой, отлитой по историческим аналогам, и покроют лаком.

Как рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков, стропильные конструкции на кровле будут частично заменены, а остальное – расчистят и обработают огнебиозащитным составом.

"Кроме того, специалисты поменяют поврежденные участки инженерных каналов и шахт с устройством каркаса из алюминиевых профилей. Чердак утеплят современными энергоэффективными материалами", – указал Щербаков.

Историческое ограждение на крыше и также другие металлические элементы фасада разберут, очистят от коррозий и красок, воссоздадут утраченные элементы с добавлением нового металла, после чего заново соберут и окрасят.