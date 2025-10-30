Подмосковье стало финалистом премии "Маршрут года" в 12 номинациях

Подмосковье стало финалистом премии "Маршрут года" в 12 номинациях
Фото: пресс-служба Минкульта Подмосковья

Проекты Московской области вошли в число финалистов XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года", проводимой в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".

По данным пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области, всего на премию было подано 454 заявок, а в финал от Подмосковья прошли такие проекты, как литературный маршрут "Летняя Встреча" из Клина, музейная экскурсия "Музей истории молока и глазированного сырка" из Пушкино, гастрономический маршрут "В гостях у Виноградаря" из Павловского Посада. Также финалистами стали аудиогид "Болшевская коммуна" из Королева и веломаршрут "Колесо истории Коломенского края".

Всего в финальном этапе премии, который пройдет в Перми 13-15 ноября, участвуют 360 проектов из 59 регионов России и Беларуси.

Ранее в Московской области стартовал региональный ежегодный конкурс "Лучшая организация туристской индустрии".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей