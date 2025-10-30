Подмосковье стало финалистом премии "Маршрут года" в 12 номинациях

Проекты Московской области вошли в число финалистов XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года", проводимой в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".

По данным пресс-службы Министерства культуры и туризма Московской области, всего на премию было подано 454 заявок, а в финал от Подмосковья прошли такие проекты, как литературный маршрут "Летняя Встреча" из Клина, музейная экскурсия "Музей истории молока и глазированного сырка" из Пушкино, гастрономический маршрут "В гостях у Виноградаря" из Павловского Посада. Также финалистами стали аудиогид "Болшевская коммуна" из Королева и веломаршрут "Колесо истории Коломенского края".

Всего в финальном этапе премии, который пройдет в Перми 13-15 ноября, участвуют 360 проектов из 59 регионов России и Беларуси.

Ранее в Московской области стартовал региональный ежегодный конкурс "Лучшая организация туристской индустрии".