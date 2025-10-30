Принятый Госдумой закон о локализации такси дополняется ключевыми поправками.

Закон, который защищает, а не запрещает

Принятие нового закона – результат большой работы, направленной на укрепление технологического суверенитета страны. Однако законодатели изначально понимали, что любые изменения должны быть взвешенными и не вредить гражданам. Именно поэтому работа над документом продолжается.

Острую необходимость в дополнительных мерах поддержки ярко описал депутат Госдумы Алексей Ситников.

"Наш законопроект – это реальная защита интересов обычных водителей такси. Представьте себе: человек работает на своей машине, подрабатывает, зарабатывая около 45 000 рублей – это существенно для семейного бюджета. И вдруг ему говорят: "Твоя машина не подходит, иди увольняйся". С нашей инициативой мы предлагаем плавный переход", – объяснил депутат.

Этот человекоцентричный подход лег в основу новых поправок, которые делают закон еще более гибким и справедливым.

Гибкий механизм: как будут работать квоты для частников

Чтобы избежать шоков для рынка и поддержать самозанятых, предлагается ввести региональные квоты. Это позволит водителям-физлицам продолжать использовать в такси собственные, даже не локализованные, автомобили.

"До 2033 года устанавливается квота не менее 25% в реестре такси для водителей, которые работают на своих машинах как самозанятые. При этом автомобиль должен быть зарегистрирован на них не менее чем за 6 месяцев. То есть люди смогут продолжать работать, постепенно обновляя автопарк", – детализировал Алексей Ситников.

Этот механизм не только сохранит рабочие места и доходы семей, но и даст отрасли время для плавной адаптации к новым правилам, предотвращая уход водителей в тень.

Фокус на регионы и экономическую стабильность

Особое внимание в поправках уделено региональной специфике. Инициаторы подчеркивают, что модель, подходящая для Москвы и крупных агломераций, не может быть слепо скопирована на всю страну.

"Особенно это важно для малых городов, где таксопарков практически нет, и значимой частью местной экономики являются как раз те самые самозанятые. Законы и регуляции должны учитывать эти различия и не навязывать одну модель везде", – отметил Алексей Ситников.

Сохранение легального статуса водителей имеет и прямой экономический эффект. По оценкам Высшей школы экономики, это позволит сохранить налоговые поступления в местные бюджеты в размере около 76 миллиардов рублей за три года.

Баланс интересов – главная цель

Вопреки опасениям скептиков, новые меры не противоречат основной цели закона – поддержке отечественного автопрома. Наоборот, они делают этот процесс более органичным.

"Сейчас многие самозанятые уже используют российские автомобили в качестве такси. Таким образом, законопроект не нарушает логики локализации, а наоборот, стимулирует ее", – подчеркнул депутат.

В завершение Алексей Ситников сформулировал главную идею поправок: "Указанная мера направлена на обеспечение постепенной адаптации отрасли. Здесь мы говорим о сохранении баланса между задачами развития отечественного автопрома с одной стороны и устойчивым функционированием рынка таксомоторных перевозок, в том числе на территории малых и средних населенных пунктов, с другой".