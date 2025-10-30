"Реальная защита интересов водителей": как закон о локализации такси укрепит автопром и поддержит граждан

"Реальная защита интересов водителей": как закон о локализации такси укрепит автопром и поддержит граждан
Фото: shangarey/ freepik.com
Принятый Госдумой закон о локализации такси дополняется ключевыми поправками.

Закон, который защищает, а не запрещает

Принятие нового закона – результат большой работы, направленной на укрепление технологического суверенитета страны. Однако законодатели изначально понимали, что любые изменения должны быть взвешенными и не вредить гражданам. Именно поэтому работа над документом продолжается.

Острую необходимость в дополнительных мерах поддержки ярко описал депутат Госдумы Алексей Ситников.

"Наш законопроект – это реальная защита интересов обычных водителей такси. Представьте себе: человек работает на своей машине, подрабатывает, зарабатывая около 45 000 рублей – это существенно для семейного бюджета. И вдруг ему говорят: "Твоя машина не подходит, иди увольняйся". С нашей инициативой мы предлагаем плавный переход", – объяснил депутат.

Этот человекоцентричный подход лег в основу новых поправок, которые делают закон еще более гибким и справедливым.

Гибкий механизм: как будут работать квоты для частников

Чтобы избежать шоков для рынка и поддержать самозанятых, предлагается ввести региональные квоты. Это позволит водителям-физлицам продолжать использовать в такси собственные, даже не локализованные, автомобили.

"До 2033 года устанавливается квота не менее 25% в реестре такси для водителей, которые работают на своих машинах как самозанятые. При этом автомобиль должен быть зарегистрирован на них не менее чем за 6 месяцев. То есть люди смогут продолжать работать, постепенно обновляя автопарк", – детализировал Алексей Ситников.

Этот механизм не только сохранит рабочие места и доходы семей, но и даст отрасли время для плавной адаптации к новым правилам, предотвращая уход водителей в тень.

Фокус на регионы и экономическую стабильность

Особое внимание в поправках уделено региональной специфике. Инициаторы подчеркивают, что модель, подходящая для Москвы и крупных агломераций, не может быть слепо скопирована на всю страну.

"Особенно это важно для малых городов, где таксопарков практически нет, и значимой частью местной экономики являются как раз те самые самозанятые. Законы и регуляции должны учитывать эти различия и не навязывать одну модель везде", – отметил Алексей Ситников.

Сохранение легального статуса водителей имеет и прямой экономический эффект. По оценкам Высшей школы экономики, это позволит сохранить налоговые поступления в местные бюджеты в размере около 76 миллиардов рублей за три года.

Баланс интересов – главная цель

Вопреки опасениям скептиков, новые меры не противоречат основной цели закона – поддержке отечественного автопрома. Наоборот, они делают этот процесс более органичным.

"Сейчас многие самозанятые уже используют российские автомобили в качестве такси. Таким образом, законопроект не нарушает логики локализации, а наоборот, стимулирует ее", – подчеркнул депутат.

В завершение Алексей Ситников сформулировал главную идею поправок: "Указанная мера направлена на обеспечение постепенной адаптации отрасли. Здесь мы говорим о сохранении баланса между задачами развития отечественного автопрома с одной стороны и устойчивым функционированием рынка таксомоторных перевозок, в том числе на территории малых и средних населенных пунктов, с другой".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

Раскрыто, чем НАТО решила ответить на победу России

Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей