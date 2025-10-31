Андрей Воробьев посетил семью участников СВО в Волоколамске

Курс рубля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников специальной военной операции в Волоколамском городском округе, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства.
"Мы обязательно передадим необходимое снаряжение нашим ребятам", – сказал Воробьев во время встречи с семьей.
По данным пресс-службы правительства Московской области, два сына из этой семьи проходят службу в зоне СВО.
Старший брат, Олег, был мобилизован в 2022 году, а младший, Вячеслав, подписал контракт в 2024 году. "Кто, если не мы будем защищать Отчизну", – пояснил Вячеслав свое решение.
В рамках программы социальной газификации, действующей в Московской области, к дому семьи был подведен газопровод. "Это просто счастье", – отметила мать военнослужащих Лидия Андреевна.
Губернатор Подмосковья, в свою очередь, подчеркнул, что программа социальной газификации будет продолжена в регионе.
Ранее глава региона сообщил о том, что для участников спецоперации и их семей в Московской области действует более 70 мер поддержки.
