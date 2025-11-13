Искусствовед Агафонова обратилась в полицию за защитой

Основатель арт-галереи "Веллум", искусствовед Любовь Агафонова подала в полицию заявление о вымогательстве и клевете со стороны К.Г. Голуб, Д. Кравченко, Д. Гражевича, В. Катаеву. По словам Агафоновой, из-за действий указанных лиц страдает ее деловая репутация, здоровье и реализация творческих проектов.

Поводом для распри стала коллекция работ советского художника Анатолия Зверева, которую Ксения Голубпродавала Агафоновой. По словам искусствоведа, в 2021 г., покидая Россию, Голуб передала Агафоновой 158 предметов искусства.

"Между ИП Агафоновой Л.Л. (комиссионером) и Голуб К.Г. (комитентом) был составлен договор комиссии №19-05-21 от 19 мая 2021. По договору я могла экспонировать, использовать в кураторских проектах, а также реализовывать работы художника Зверева в течении 2 лет, чем я и занималась. Я их купила и экспонировала, о чем уведомляла Голуб К.Г. в нашей переписке. Голуб К.Г. всегда была довольна экспозициями, в которых показывались картины и просила дальше реализовывать работы", – говорится в заявлении Агафоновой.

Деньги за купленные или проданные картины Голуб якобы просила частично переводить на банковские карты ее знакомых (цитата из переписки: "покупай, будешь должна, приеду – заберу"),частично – копить до ее приезда из-за границы.

Летом 2025 года Ксения Голуб прилетела в Москву, и, по словам Агафоновой, они несколько раз лично встречались, в том числе 30 июля и 6 августа, о чем есть документальные свидетельства. На встречах искусствовед якобы передала клиентке вторую часть приготовленных по ее просьбе средствза проданные картины, о чем есть документы. Остальные вырученные от продажи средства были готовы к следующему траншу.

"В связи с тем, что на балансе галереи "Веллум" находится более 4000 картин различных авторов, в том числе и Анатолия Тимофеевича Зверева, не имеющие отношения к Голуб К.Г., мне необходимо время на выдачу оставшихся картин Голуб К.Г. и предварительной сверки выплат, которые я совершала", – пояснила владелица галереи.

"Однако Голуб это не устроило, она устроила настоящий дебош с целью привлечь внимание публики. Ворвалась в мой кабинет во время спектакля "Пальто Рогинского", и стала мне уградать, вызвав недоумение у публики. Оскорбляла меня, угрожала расправой, что испортит мою жизнь и репутацию", – описывает сложившуюся ситуацию Агафонова.

Впрочем, по мнению Агафоновой, Ксения Голуб и сама стала жертвой злоумышленников. Ведь изначально, говорит искусствовед, она ехала в Москву просто за деньгами, без намерений учинить скандал. Это, по словам Агафоновой, подтверждает их переписка, которую она может предоставить.

"Самостоятельно К.Г. Голуб не стала бы совершать вышеизложенные действия, так как она приехала забирать приготовленные для нее по ее просьбе (скриншот переписки имеется) деньги за картины. Более того я и сейчас готова отдать ей ее деньги. Весь комплекс направленных против меня действий является спланированной акцией вымогательства группы лиц, в которой К.Г. Голуб используется как инструмент. Эти люди просто хотят убрать неудобного игрока с рынка, поэтому ведется такая групповая игра по предварительному сговору", – убеждена Любовь Агафонова.

В своем заявлении в полицию она просит возбудить уголовное дело на группу граждан – Голуб К.Г., Кравченко В., Гражевича Д., Катаеву В. – "по факту сговора и распространения клеветы, вымогательства, нанесения ущерба здоровью и репутации Агафоновой Л.Л.". Кроме того, искусствовед просит правоохранителей провести проверку в рамках ст. 144-145 УПК РФ в отношении гражданки США Голуб К.Г. по факту ложного доноса в ОМВД "Китай город", а также "установить наличие в действии действиях К.Г.Голуб, Д.Гражевича, В. Кравченко и журналиста Катаевой В. иных составов преступлений".

Теперь сторонам предстоит встреча в суде, который и должен определить, кто в сложившейся ситуации пострадавшая сторона.

Комментарии от Ксении Голуб редакции получить не удалось.

Агафонова Любовь Леонидовна – искусствовед, арт-продюсер, публицист, коллекционер предметов искусства, основатель и владелец галереи "Веллум".

Организатор многих художественных выставок. Автор более 20 монографий о творчестве художников XX века. Сценарист множества фильмов о художниках.

Анатолий Зверев – советский художник-авангардист и график. Творческое наследие художника насчитывает более 30 тысяч работ.