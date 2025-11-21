В Московской области открыли завод по выпуску сантехнических инсталляций

Производственные мощности предприятия достигают 120 тысяч единиц продукции в год

Новое производство сантехнического оборудования начало работу в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По данным Зиновьевой, предприятие компании "ТАЙМ" будет выпускать инсталляции скрытого монтажа под брендом RIVO Systems. Производственные мощности позволяют изготовлять до 120 тысяч единиц продукции ежегодно.

"В рамках реализации инвестпроекта компания "ТАЙМ" построила производственно-складской комплекс общей площадью более 20 тыс кв.м., где будет производить сантехнические инсталляции и несущие профильные системы. После выхода на проектную мощность компания сможет производить 120 000 единиц продукции в год. Инвестиции в проект – 2 млрд рублей", – отметила Екатерина Зиновьева.

Предприятие создало 200 новых рабочих мест. Продукция будет поставляться в строительные гипермаркеты и интернет-магазины, а также оптовым и розничным клиентам.

Проект реализован с использованием мер государственной поддержки, включая предоставление земельного участка на льготных условиях.

"Подмосковный парламент вместе с правительством области работает над тем, чтобы такие проекты воплощались в жизнь", – отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его данным, в следующем году в государственную программу "Предпринимательство Подмосковья" будет направлено "порядка 17 млрд рублей".

Напомним, что поддержка бизнеса в Московской области проходит в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".