«Земля, я с тобой»: в музее «Атом» представили фильм о роли атомных технологий

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В музее "Атом" на ВДНХ состоялась премьера документального фильма "Земля, я с тобой". Кинокомпания "Чайка" совместно с сетью информационных центров атомной отрасли создали картину, которая вызвала живой интерес у зрителей.
Мероприятие объединило ученых, представителей культуры, медиа, молодежи и специалистов атомной отрасли. Они обсудили, как атомные технологии могут способствовать устойчивому развитию планеты.
Фильм, снятый режиссером Ольгой Упоровой, представляет собой масштабное исследование, цель которого – разрушить стереотипы о ядерной энергетике. В центре сюжета – спор между скептично настроенной певицей и блогером Ариной Даниловой и популяризатором атомных технологий Константином Рудером. Путешествие героев по уникальным объектам атомной отрасли в России и за рубежом стало основой фильма.
После показа состоялась встреча с создателями и героями фильма. Ольга Упорова рассказала о трудностях съемок на закрытых объектах. Она подчеркнула, что фильм должен был показать не только технологии, но и людей, чья жизнь меняется благодаря атомным проектам. Она также отметила, что атомная энергия может стать мостом между странами и источником развития для удаленных территорий.
"Мы хотели снять кино не про реакторы и ядерное топливо, а про будущее и про мечту. Про то, как атомная энергия, оставаясь невидимой силой, становится мостом между странами, источником развития для удаленных территорий и реальным инструментом заботы об экологии",
– отметил автор идеи проекта Денис Плещенко.
Арина Данилова поделилась своим путем от сомнений к пониманию. Она рассказала, что ее песня "Земля, я с тобой", которая стала названием фильма, отражает ее новый взгляд на атомную энергетику.
Особое внимание зрителей привлекли кадры со съемок на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" в Певеке, строящейся АЭС "Аккую" в Турции, городе атомщиков Green City в Бангладеш и Белоярской атомной станции в Заречном.
Премьера фильма прошла под руководством известного актера Дениса Косякова. Он отметил важность подобных проектов для формирования объективного диалога между атомной отраслью и обществом.
Фильм "Земля, я с тобой" можно посмотреть на канале Музея "Атом". Он станет частью образовательных и просветительских программ, направленных на популяризацию науки и технологий.
Венгерский министр раскритиковал Брюссель и его планы
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке