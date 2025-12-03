«Земля, я с тобой»: в музее «Атом» представили фильм о роли атомных технологий

В музее "Атом" на ВДНХ состоялась премьера документального фильма "Земля, я с тобой". Кинокомпания "Чайка" совместно с сетью информационных центров атомной отрасли создали картину, которая вызвала живой интерес у зрителей.

Мероприятие объединило ученых, представителей культуры, медиа, молодежи и специалистов атомной отрасли. Они обсудили, как атомные технологии могут способствовать устойчивому развитию планеты.

Фильм, снятый режиссером Ольгой Упоровой, представляет собой масштабное исследование, цель которого – разрушить стереотипы о ядерной энергетике. В центре сюжета – спор между скептично настроенной певицей и блогером Ариной Даниловой и популяризатором атомных технологий Константином Рудером. Путешествие героев по уникальным объектам атомной отрасли в России и за рубежом стало основой фильма.

После показа состоялась встреча с создателями и героями фильма. Ольга Упорова рассказала о трудностях съемок на закрытых объектах. Она подчеркнула, что фильм должен был показать не только технологии, но и людей, чья жизнь меняется благодаря атомным проектам. Она также отметила, что атомная энергия может стать мостом между странами и источником развития для удаленных территорий.

"Мы хотели снять кино не про реакторы и ядерное топливо, а про будущее и про мечту. Про то, как атомная энергия, оставаясь невидимой силой, становится мостом между странами, источником развития для удаленных территорий и реальным инструментом заботы об экологии",

– отметил автор идеи проекта Денис Плещенко.

Арина Данилова поделилась своим путем от сомнений к пониманию. Она рассказала, что ее песня "Земля, я с тобой", которая стала названием фильма, отражает ее новый взгляд на атомную энергетику.

Особое внимание зрителей привлекли кадры со съемок на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" в Певеке, строящейся АЭС "Аккую" в Турции, городе атомщиков Green City в Бангладеш и Белоярской атомной станции в Заречном.

Премьера фильма прошла под руководством известного актера Дениса Косякова. Он отметил важность подобных проектов для формирования объективного диалога между атомной отраслью и обществом.

Фильм "Земля, я с тобой" можно посмотреть на канале Музея "Атом". Он станет частью образовательных и просветительских программ, направленных на популяризацию науки и технологий.

