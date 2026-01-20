Когнитивный суверенитет: роль мышления в управлении будущим

Интервью с Александром Грифом о когнитивном суверенитете, ценностном управлении, образовании, медиа и мышлении как ресурсе будущего

В XXI веке борьба за влияние всё чаще разворачивается не за территории и ресурсы, а за способы мышления. За то, какими категориями общество описывает реальность, какие смыслы считает "нормой" и чей образ будущего принимает за свой. В этом контексте понятие когнитивного суверенитета выходит за рамки академической дискуссии и становится вопросом стратегического управления: тем, кто определяет не только информационную повестку, но и саму способность общества мыслить самостоятельно.

Александр Гриф – один из немногих российских мыслителей и управленцев, системно работающих с этой темой на стыке философии, государственной политики и технологий. В центре его внимания – ценностно-смысловые основания управления, механизмы интеллектуальной независимости и то, как сохранить свободу коллективного мышления в эпоху алгоритмов, платформ и глобальных нарративов.

В этом интервью мы говорим о том, что такое когнитивный суверенитет на практике, почему управление будущим начинается с управления смыслом и какую роль образование, медиа и цифровые технологии играют в формировании самостоятельного мышления общества.

Вопрос: Понятие "когнитивный суверенитет" пока менее известно широкой публике. Что оно означает и почему способность мыслить самостоятельно так важна для управления будущим?

Ответ: Когнитивный суверенитет – это независимость нашего коллективного мышления. Говоря просто, способность страны мыслить собственными категориями, не позволяя извне навязывать чужие смыслы и ценности. В эпоху информации тот, кто контролирует убеждения людей, во многом контролирует и будущее. Поэтому управление будущим начинается с управления смыслом – с того, чтобы народ сохранил свободу интеллектуального выбора. Если мы самостоятельно формируем свой образ будущего и стратегию развития, то не зависим от чужих сценариев. Когнитивный суверенитет – это своего рода иммунитет общества против внешней информационной экспансии: он защищает наше культурное ядро и ценности, позволяя идти вперед своим путём.

Вопрос: Как обеспечить когнитивный суверенитет на практике? О чём идёт речь – об образовании, информационной политике, технологиях?

Ответ: Задача комплексная. Прежде всего – образование. Нужно воспитывать поколение, умеющее критически мыслить и ценить свою культуру. Школы и вузы должны не только давать знания, но и формировать ценностный стержень, прививать историческую память и здоровый патриотизм. Второй аспект – информационная среда. Важно развивать собственные медиа-платформы, научные и культурные центры, где транслируются наши смыслы. Когда у людей есть доступ к качественному контенту на родном языке – от кино до онлайн-курсов – снижается зависимость от чужих информационных потоков. Третий элемент – технологии. Нам нужно осваивать современные когнитивные технологии (системы искусственного интеллекта, анализ больших данных) и направлять их на благо общества. Новые алгоритмы уже позволяют государству лучше понимать настроения граждан и оперативно реагировать на вызовы, опираясь на наши ценности. Все эти меры вместе создают среду, где чужая пропаганда теряет силу, потому что у людей есть собственный устойчивый ориентир.

Вопрос: Вы уделяете большое внимание ценностно-смысловому подходу в управлении. Как он связан с когнитивным суверенитетом?

Ответ: Самым прямым образом. Если сказать коротко, ценностно-смысловое самоуправление (ЦССУ) – это инструмент для достижения когнитивного суверенитета. Его суть в том, чтобы строить управление – будь то компанией или страной – исходя из внутренних ценностей и смыслов, которые разделяют люди. Тогда решения принимаются не по чужим шаблонам, а на основе того, что важно именно нам. Когда общество живёт своими идеалами, оно намного менее уязвимо для внешней идеологической экспансии. Мы сами определяем, что для нас благо, а что нет. Такой подход, кстати, повышает и эффективность: люди видят смысл в проводимой политике, а значит, поддерживают её осознанно. Это залог устойчивости: у нации есть единое понимание целей и идеалов, выработанное изнутри, а не привнесённое извне.

Вопрос: Недавно вы возглавили партийный Совет по когнитивному, цифровому и технологическому суверенитетам. Какие задачи ставите именно в части когнитивного суверенитета?

Ответ: Сейчас мы формируем "дорожную карту" инициатив Совета, и одно из ключевых направлений – как раз когнитивный суверенитет. В приоритетах несколько шагов. Первый – новые программы патриотического воспитания (современные форматы, интересные молодёжи, чтобы ценности усваивались естественно). Второй – стандарты смысловой информационной безопасности (чёткие критерии, чтобы СМИ и платформы не подрывали ценностный фундамент общества). Третий – внедрение принципов ЦССУ в органы власти и корпорации (управление на основе единых, близких людям смыслов). Мы также говорим об интеграции культурно-духовного кода в цифровую среду, чтобы даже новейшие технологии несли наш культурный отпечаток. Наша задача – предложить конкретные решения по всем этим направлениям, чтобы укрепить самостоятельность нашего мышления.

Главное из разговора

Разговор о когнитивном суверенитете неизбежно выводит нас за пределы привычной политической и технологической повестки. Речь идёт не столько о защите от внешнего влияния, сколько о способности общества осмысленно выбирать собственный путь – опираясь на внутренние ценности, культурную память и интеллектуальную зрелость. В мире, где алгоритмы всё чаще подсказывают, что думать, именно самостоятельное мышление становится ключевым ресурсом устойчивости.

Позиция Александра Грифа ясно показывает: когнитивный суверенитет не возникает сам по себе. Он формируется через образование, через качество публичной дискуссии, через управленческие модели, в которых смысл предшествует инструкции. Это долгий процесс, требующий системной работы и ответственности – от государства, институтов и самих граждан.

В конечном счёте вопрос стоит шире, чем политика или технологии. Это вопрос о том, кто мы как общество и чьё будущее строим – навязанное извне или осознанно выбранное изнутри. И именно от ответа на него зависит, сохранит ли мышление статус инструмента свободы или окончательно превратится в объект управления.

Слышали даже в Румынии: ВС России уничтожили тайный груз НАТО в Одессе

"Герани" атаковали площадки с контейнерами, прибывшие с Запада

"Попросите Путина": в ЕС сделали неожиданное заявление о торговой войне с американцами

Европейцы оказались в очень сложной ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей