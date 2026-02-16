48-летний россиянин из Саратова может стать губернатором в Колумбии

Мужчина подтянул к себе в помощники земляка, который прилетел в латинскую страну ради девушки из соцсетей

48-летний Михаил Краснов баллотируется на пост губернатора в Колумбии: чиновник из Саратова уже три года занимает пост мэра Тунхи с населением в 200 тыс. человек. Михаил имеет степень доктора экономической социологии и демографии в российском вузе, уточняет Mash.

После получения специальности дома Михаил решил продолжить обучение, поступив в Берлинский университет имени Гумбольдта. В Колумбию он приехал по обмену и сразу влюбился в Тунху – в этом городе он решил остаться навсегда.

В 2023 году Михаил побеждает на выборах в мэры. Однако затем он сталкивается с угрозами от своего предшественника – тот пытался лишить его полномочий через постоянные проверки и иски. Изначально в суде заняли сторону истцов, однако Михаил намерен обжаловать решение, продолжая бороться за кресло.

Недавно Михаил нанял в помощники Димана – так он называет своего коллегу, приехавшего из РФ ради дамы из социальных сетей. Второй раз Краснов баллотироваться в мэры не намерен: хочет побиться за кресло губернатора Бояка – департамента с населением порядка 1,3 млн человек.

