Когда займы становятся выгоднее обычных кредитов?

Деньги заканчиваются всегда в самый неподходящий момент, правда? А банки в такие моменты обычно не торопятся помогать. Вот почему многие сейчас выбирают именно такой вариант.

Что такое займы без процентов на самом деле

Это акция для новых клиентов от микрофинансовых компаний. Берете деньги и возвращаете ровно столько же. Никаких скрытых процентов, если укладываетесь в срок. Финансовый маркетплейс Займи.ру собрал кучу вариантов, где первый займ часто дают вообще без процентов и это реально выгоднее типичного потребкредита. На сайте сейчас 57 таких предложений от легальных МФО с лицензией ЦБ.

Вот несколько ярких примеров:

● "До Зарплаты" – от 2 до 20 тысяч на 1–31 день

● "МигКредит" – до 50 тысяч на 3–168 дней

● первый займ бесплатно, "еКапуста" – от 100 рублей

Оформление занимает 5–15 минут: паспорт, телефон, карта. Справки с работы и поручители не нужны. Одобряют даже с неидеальной кредитной историей и главное, чтобы не было открытых просрочек по исполнительным производствам.

Прямая подборка всех актуальных вариантов без процентов тут: займы без процентов. Там удобная таблица, фильтры и свежие отзывы.

Почему займы 0% часто побеждают потребкредиты

Сравним по-честному. Банковский потребкредит – это обычно 12–25% годовых, плюс навязанная страховка, комиссия за выдачу и ожидание 3–7 дней. А тут первый займ в 0% переплаты, деньги на карте через 5–20 минут, минимум документов, высокий процент одобрения и досрочное погашение без штрафов.

Для сумм до 50–100 тысяч и сроков до месяца это часто дешевле и быстрее в разы. Пример: берете 30 тысяч на 30 дней под 0% и возвращаете 30 тысяч. В банке за те же деньги за месяц набежит 1–3 тысячи процентов плюс страховка.

Но важный момент: акция 0% только для первого займа в конкретной МФО. Потом ставка 0,5–0,8% в день. Поэтому такие займы – это спасение на короткий срок, а не замена ипотеки или автокредита.

Как Займи помогает не запутаться и выбрать лучшее

Займи.ру не выдает деньги, а показывает все варианты в одном месте и это главное удобство. На сайте собрано 127–139 предложений от разных МФО, все с лицензией ЦБ. Есть подробная сравнительная таблица: суммы, сроки, ставки, рейтинги компаний от 4,5 до 4,9 по отзывам реальных людей.

Можно сразу фильтровать по своим нуждам: нужна максимальная сумма, мгновенное зачисление даже ночью, варианты для плохой кредитной истории или МФО, которые не звонят родственникам при просрочке. Плюс под каждой компанией – честные отзывы и предупреждения: где хвалят за скорость поддержки, а где жалуются на навязанную страховку.

Благодаря такому подходу люди тратят пару минут и находят именно то, что подходит именно им, без лишних переходов по сайтам и сравнений в голове.

Полезные лайфхаки при оформлении займа

Всегда начинайте с первого займа там, где дают 0% и это главный бонус, который реально экономит деньги. Перед отправкой заявки обязательно заходите на сайт самой МФО и проверяйте точные условия.

Выбирайте компании с рейтингом выше 4,7 и большим количеством отзывов – это снижает риск нарваться на задержки или странные комиссии. Обязательно считайте свой бюджет заранее: если не уверены, что вернете вовремя, лучше вообще не берите –просрочка быстро превращает выгодный займ в дорогой.

На Займи.ру есть встроенный калькулятор переплаты, поэтому выработайте привычку им пользоваться, чтобы сразу видеть картину. И если деньги появились раньше срока, вносите оплату досрочно: даже когда проценты уже идут, они начисляются только за фактические дни пользования.

Если все делать по уму, можно не только сэкономить, но и немного подтянуть кредитную историю, так как своевременный возврат займов это плюс в бюро кредитных историй.

Кратко о том, когда стоит идти на Займи.ру

Нужны деньги быстро, немного и без переплат? Займы под 0% – подходящий вариант. Особенно если банк отказал или просто лень бегать по офисам. Займи.ру реально помогает сравнить и выбрать нормальную компанию за пару минут. Главное не увлекаться и возвращать вовремя.

Попробуйте, чаще всего – это проще и дешевле, чем кажется. Удачи, и пусть деньги всегда будут под рукой!