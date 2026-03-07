Воробьев вручил госнаграды женщинам Подмосковья в преддверии 8 Марта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц региона с наступающим Международным женским днем и вручил государственные и областные награды многодетным матерям, врачам, деятелям культуры и общественницам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

"В преддверии 8 марта мы поздравляем наших красивых, трудолюбивых, заботливых женщин. По поручению Президента у нас сегодня почетная миссия – вручить государственные награды", – сказал Андрей Воробьев.

По данным пресс-службы правительства Московской области, почетное звание "Мать-героиня" присвоено Инне Данильченко из Серебряных Прудов, воспитывающей 11 детей. Ее супруг Сергей погиб при выполнении боевой задачи на спецоперации в 2024 году. Он посмертно награжден Орденом Мужества.

"Мы с мужем решили принимать всех детей, которых даст бог. Старшему будет уже 32 года, младшему – 11. Моя мама в 1978 году получила награду "Мать-героиня". По истечении стольких лет сегодня ее вручают мне, эстафета принята", – рассказала Инна Данильченко.

Также сообщается, что звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено главврачу Московского областного перинатального центра в Балашихе Ольге Серовой.

Благодарственные письма губернатора получили представительницы регионального отделения Союза женщин России.

Звания "Заслуженный артист Московской области" удостоена актриса Театра юного зрителя им. Ермаковой из Королева Екатерина Орлова, посвятившая сцене 23 года и сыгравшая более 30 ролей.