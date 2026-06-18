Сергей Собянин: Здание музыкальной школы имени Кабалевского будет обновлено

Сергей Собянин: Здание музыкальной школы имени Кабалевского будет обновлено
Фото: www.unsplash.com

В Тверском районе Москвы на улице Палихе проведут реконструкцию здания детской музшколы имени Д.Б. Кабалевского. В ходе обследования специалисты обнаружили многочисленные повреждения конструкций, включая трещины и разрушения наружных стен, после чего объект был признан аварийным и было принято решение о его масштабном обновлении.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в "Максе", что после реконструкции здание станет больше, получит современный внешний вид и органично впишется в окружающую застройку. Он отметил, что планируется усиление фундамента с использованием технологии струйной цементации JET-сваями, которая эффективно применяется в условиях плотной городской застройки.

Также градоначальник указал, что фасад выполнят из серого гранита и алюминиевых панелей медного цвета, а одним из ключевых архитектурных элементов станет масштабное остекление.

После завершения работ в обновленной школе смогут обучаться 347 детей. Для них будут доступны программы музыкального, хореографического и изобразительного искусства.

На четвертом этаже разместят звукозаписывающую студию, художественные мастерские, кабинет декоративного искусства и музей имени Дмитрия Кабалевского. В подземной части здания оборудуют гардеробную.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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