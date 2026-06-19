Памятные акции о героях Великой Отечественной войны пройдут в Москве

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21 и 22 июня в Москве на Крымской набережной и в Александровском саду состоятся памятные акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". Каждый год сотни москвичей и гостей столицы приходят на эти акции вместе с родными, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, выразить уважение защитникам страны и сохранить связь между поколениями.
Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин сообщил, что акции уже стали символом сохранения исторической памяти и единства поколений. Он отметил, что в прошлом году участниками мероприятий стали более 30 тысяч человек, что в десять раз больше показателей 2024 года. Также он обратил внимание, что к акциям ежегодно присоединяются участники и ветераны спецоперации, а также их семьи.
Участие современных защитников страны подчеркивает преемственность традиций служения Родине и воинского мужества.
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