Памятные акции о героях Великой Отечественной войны пройдут в Москве

Мероприятия состоятся 21 и 22 июня

21 и 22 июня в Москве на Крымской набережной и в Александровском саду состоятся памятные акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь". Каждый год сотни москвичей и гостей столицы приходят на эти акции вместе с родными, чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, выразить уважение защитникам страны и сохранить связь между поколениями.

Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин сообщил, что акции уже стали символом сохранения исторической памяти и единства поколений. Он отметил, что в прошлом году участниками мероприятий стали более 30 тысяч человек, что в десять раз больше показателей 2024 года. Также он обратил внимание, что к акциям ежегодно присоединяются участники и ветераны спецоперации, а также их семьи.

Участие современных защитников страны подчеркивает преемственность традиций служения Родине и воинского мужества.

Акция "Линия памяти"

21 июня в 22:00 в парке искусств "Музеон" стартует акция "Линия памяти". Там зажгут 1418 свечей – по числу тяжелых военных дней, все желающие смогут присоединиться и зажечь свою свечу в память о родных и близких.

Акция "Вахта памяти. Вечный огонь"

22 июня в 04:00 в Александровском саду пройдет акция "Вахта памяти. Вечный огонь". Участники услышат историческое сообщение Юрия Левитана о начале войны, почтят память павших минутой молчания и возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.