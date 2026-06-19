Собянин: Карте москвича исполнилось 25 лет

Собянин: Карте москвича исполнилось 25 лет
Фото: www.unsplash.com

Карте москвича, одному из ключевых соцпроектов главного города нашей страны, исполнилось 25 лет. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

В своем канале в "Максе" он отметил, что сегодня эта карта считается одной из самых функциональных соцкарт в мире. С ее помощью люди могут пользоваться льготным или бесплатным проездом в городском транспорте, получать скидки на товары и услуги, а также пользоваться другими городскими сервисами.

За время существования проекта было выпущено более 32 миллионов карт. Таким образом, владельцем удобного инструмента становится практически каждый столичный житель.

Благодаря этому инструменту предоставление мер соцподдержки стало более адресным и удобным. Горожанам больше не требуется постоянно носить с собой бумажные документы для подтверждения льгот.

Оформить карту можно на портале mos.ru.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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