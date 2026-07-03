В Москве с 28 по 30 сентября пройдет Четвертый Саммит моды БРИКС+

Масштабный форум в «Зарядье» соберет лидеров модной индустрии

В Московском концертном зале "Зарядье" с 28 по 30 сентября состоится Четвертый Саммит моды БРИКС+ (BRICS+ Fashion Summit) — крупнейшая площадка для представителей модного бизнеса из стран с быстрорастущими экономиками. Мероприятие пройдет в рамках VII Московской недели моды, которая развернется с 26 сентября по 1 октября в Центральном выставочном зале "Манеж".

Как отметил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, индустрия моды — одно из ключевых направлений развития креативной экономики. С 2023 года поддержка Саммита позволяет участникам выстраивать прямой диалог с зарубежными партнерами, осваивать лучшие отраслевые практики и механизмы международной кооперации. За три года в форуме поучаствовали представители более чем половины стран мира — в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии, Турции и других государств.

На Саммите соберутся дизайнеры и основатели брендов, производители одежды, обуви, аксессуаров и материалов, представители ретейла и маркетплейсов, инвесторы, технологические компании, отраслевые ассоциации, институты развития и ведущие медиа.

Деловая программа сфокусируется на самых острых вопросах индустрии. Участники обсудят, как меняются макроэкономические условия и трансформируется поведение потребителей, разберут возможности применения искусственного интеллекта в дизайне и производстве. Отдельное внимание уделят инструментам масштабирования брендов и способам выхода на международные рынки.

Организатором форума выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы