Какие подарки и сувениры можно приобрести в арт‑павильонах «Сделано в Москве»

В арт‑павильонах проекта «Лето в Москве» представлены товары более 500 столичных брендов — от аксессуаров и керамики до детских книг и авторских сувениров

В рамках городского проекта "Лето в Москве" работают арт‑павильоны "Сделано в Москве": это не просто торговые точки, а полноценные городские пространства, где можно отдохнуть от жары, перекусить, провести время с семьей и открыть для себя локальные бренды. В этом сезоне на полках павильонов — товары свыше 500 московских предпринимателей.

На Болотной площади флагманской площадкой остается арт‑павильон "Летний маркет". Здесь, помимо широкого ассортимента товаров столичных производителей (одежда, аксессуары, косметика, декор для дома), гостей ждет насыщенная программа: выступления артистов, кинопоказы, мастер‑классы. Рядом работают фудкорт и зона кафе под открытым небом, есть площадки для бадминтона и настольного тенниса. В июне особым спросом пользовались вязаные сумки и брелоки в виде батончиков "Рот Фронт" от бренда "Мне окей", украшения Hitrospletenia, сумки Richet и шляпы Cardinal & Margo.

В "Самоваре" на Арбате собраны сувениры, одежда и аксессуары в русском стиле. Здесь найдут что‑то по душе поклонники народных мотивов: оригинальные броши, шелковые платки с авторскими принтами, футболки и кофты с рисунками в стиле мезенской росписи. Летом посетители охотно покупали игрушки "Лефортовского фарфора", стикеры "Артмиф", обвесы на сумку марки "Бакаут", кокошники из бумажной лозы ("Елагина Ольга") и текстильные кокошники с ручной вышивкой ("Душенька"). Елочные украшения "Лефортовского фарфора" не теряют популярности даже в теплый сезон.

Арт‑павильон "Вишня" на Арбате — яркое пространство с керамикой, посудой, текстилем, свечами и товарами для дома. В июне особенно активно раскупали свечи‑вишни Studio Kuznetsova, вишневые обвесы "Бакаут" и парфюмированные мисты Oxygenhome с необычными ароматами.

На Новом Арбате работает арт‑павильон "Коробка конфет", созданный совместно с проектом "Московское чаепитие". В числе хитов июня — чай "Москва", подарочные наборы "Московского чаепития" и музыкальные шкатулки бренда "Правила успеха упаковки".

Для детей открыт павильон "Воздушный шар" на Трубной площади: здесь представлены книги, игрушки, развивающие игры, аксессуары и канцелярия. Большой популярностью пользовались карманный путеводитель по московскому метро издательства "Пешком в историю" (его раскупили за неделю) и сборник "Моя мама самая лучшая" Ирины Зартайской ("Вакоша"). Также гости выбирали игрушки марок "Леснушки и Вальда" и Ptenchiki.

Чтобы спастись от летнего зноя, можно заглянуть в "Холодильник" на Тверском бульваре или в "Фабрику мороженого" у парка "Музеон": там предлагают мороженое, холодные напитки и перекусы от локальных брендов.

Арт‑павильоны на центральных улицах Москвы открыты ежедневно, кроме понедельника: по будням — с 10:00 до 22:00, по выходным — с 09:00 до 22:00.

Проект "Сделано в Москве", инициированный мэром Москвы и реализуемый Департаментом предпринимательства и инновационного развития, помогает продвигать локальные бренды: сегодня в нем участвуют более 7,5 тысячи производителей, а на сайте представлено свыше 36 тысяч столичных товаров.