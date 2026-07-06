Сергей Собянин подвел итоги учебного года в московских колледжах

В 2026 году московские городские колледжи выпустили более 33 тысяч молодых специалистов – это примерно на 10% больше, чем годом ранее. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге в "Максе", большая часть выпускников уже во время обучения совмещала учебу с практикой и входила в профессию заранее, работая в городских организациях и компаниях.

Он отметил, что выпускники получили востребованные специальности в ключевых сферах экономики столицы – транспорте, строительстве, IT, финансах, соцсфере и креативных индустриях.

Отдельно мэр города подчеркнул, что самым массовым направлением стало сестринское дело: почти 4,1 тысячи медработников будут трудоустроены в больницы и поликлиники Москвы. Также более 2,7 тысячи выпускников отучились по специальностям, связанным с программированием и информационными системами и будут внедрять цифровые решения в городскую инфраструктуру.

В строительной отрасли появились новые кадры, включая специалистов по информационному моделированию, которые уже во время учебы работали в крупных компаниях и проектных бюро. Кроме того, колледжи впервые выпустили наладчиков станков, обладающих сразу несколькими квалификациями, а также универсальных спортивных тренеров с расширенной подготовкой в области медицины и биомеханики.

Сергей Собянин добавил, что за последние годы содержание среднего профобразования было серьезно обновлено: около 70% учебного времени теперь занимает практика на современном оборудовании и на площадках будущих работодателей, что позволяет выпускникам выходить на рынок труда уже готовыми специалистами.