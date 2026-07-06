Гостей фестиваля "Моспитомец" на ВДНХ приглашают на квиз о животных

Гостей фестиваля "Моспитомец" на ВДНХ приглашают на квиз о животных
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Фестиваль "Моспитомец", который пройдет 11 июля рядом с Музеем городского хозяйства Москвы на ВДНХ (павильон №5), станет площадкой для бесплатного квиза о кошках и собаках в рамках проекта "Школа ответственного хозяина". Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, принять участие сможет любой желающий без предварительной регистрации – играть можно как одному, так и в компании друзей или семьи.

Вести квиз будет зооволонтер и автор благотворительного проекта "Пет-квиз" Дмитрий Шатохин. Участникам предложат вопросы о домашних животных, их повадках, особенностях поведения и правилах содержания. Начало запланировано на 14:00. Мероприятие войдет в образовательную программу, посвященную ответственному отношению к питомцам.

Помимо квиза, на фестивале запланированы лекции, мастер-классы для детей и взрослых, а также выступление кинолога Пожарно-спасательного центра Москвы с собакой-напарником.

Центральным событием станет выставка-пристройство животных из городских приютов: все питомцы здоровы, привиты, чипированы и готовы к переезду в новые семьи. Волонтеры расскажут о животных и объяснят порядок их устройства.

Фестиваль пройдет с 11:00 до 18:00, вход свободный. Также познакомиться с животными из 13 приютов можно в любое время на сервисе "Моспитомец", созданном в октябре 2025 года, там доступны фильтры подбора и тест на совместимость с питомцем.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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