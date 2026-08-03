Сергей Собянин рассказал о новых спортивных кластерах в разных районах Москвы

В столице создают комфортные условия для любителей активного отдыха

В Москве продолжают развивать спортивную инфраструктуру и создавать новые пространства для занятий физкультурой рядом с домом. В течение 2026 года современные спортивные площадки и кластеры появятся сразу в нескольких районах столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Градоначальник рассказал, что на Куликовской улице в Северном Бутове уже завершено создание многофункционального спортивного кластера. Он сообщил, что здесь оборудовали площадки для баскетбола и волейбола, футбольное поле с трибунами, беговые дорожки, установили столы для настольного тенниса, уличные тренажеры, воркаут-комплекс и полосу препятствий.

Работы продолжаются и в других районах города. В Вешняках строят новый спортивный кластер, в составе которого появятся универсальная игровая площадка, зоны для баскетбола и стритбола, тренажеры и площадка для воркаута.

В Новогирееве планируется оборудовать современное спортивное пространство с универсальной площадкой, силовыми тренажерами, турниками и столами для настольного тенниса. В Нагатинском Затоне обновят площадку с тренажерами и воркаут-зоной, а также заменят устаревшую хоккейную коробку на новую современную арену.

В Москве продолжается масштабное благоустройство дворовых территорий. В 2026 году городские власти рассчитывают привести в порядок более двух тысяч дворов.