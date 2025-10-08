Бренды Московской недели моды, на которые стоит обратить внимание

Фото: пресс-служба Московской недели моды

Путешествие сквозь эпохи: от бахромы 1920-х до леопарда нулевых. Образ деловой женщины, переведенный в твид Коко Шанель и силуэты Маргарет Тэтчер. Деконструктивный авангард, когда сумка становится рукавом, а платье – полупрозрачным. Московская неделя моды – это сотни таких деталей, из которых складывается портрет российской индустрии моды прямо сейчас.

Представив коллекции сотни дизайнеров, Московская неделя моды продемонстрировала широту подходов – от классической элегантности с богемными акцентами до экспериментов с кроем и декострукцией. Дизайнеры работают с историей моды, архитектурой городов, образами сильных женщин и гедонистической философией жизни, превращая эти идеи в носимые образы.

Мы отметили пять брендов, чьи коллекции особенно запомнились и на которые мы советуем обратить внимание:

Soroka On Course

Фото: пресс-служба Московской недели моды

В ГМИИ им. А. С. Пушкина в рамках Московской недели моды прошел показ Soroka On Course. Место проведения шоу оказалось очень символичным, ведь новая коллекция посвящена истории костюмов. Четкие архитектурные линии, драпировки, сдержанная цветовая палитра – ключевые особенности марки. Но дизайнер Сергей Сорока внес в коллекцию чуть больше умеренных экспериментов, чтобы передать атмосферу разных эпох. Сначала мы увидели отсылки к современности и актуальным трендам: укороченные пальто, верхняя одежда с акцентными плечами и рукавами, строгие силуэты подтвердили нынешние тенденции. Следом мы окунулись в гламурные и дерзкие 2000-е, когда носили леопардовый принт, полупрозрачные, а также блестящие изделия. Ревущие 1920-е отразились в костюмах с бахромой и пикантном кружеве, а ренессанс-кор и эпоха рококо – в топах, выполненных из летящих лент, юбках с небольшим акцентом на бедрах, басках, платьях с наивными завязками и жакетах-фраках.

Leffers

Фото: пресс-служба Московской недели модыОбраз прогрессивной, деловой женщины стал источником вдохновения для создания новой коллекции Leffers. Коллекция носит символичное название – Soft Power – и балансирует между нарочитой элегантностью и функциональностью. Знаковые для бренда платья-футляры стали центром коллекции. Важной деталью стали воздушные перья, которые украшали и кардиганы, и части рукавов, и края блуз, и манжеты — они отсылают нас к богемному шику, вплетенному в ДНК Leffers. Коллекцию также дополнили силуэтные костюмы с юбкой, комплекты с архитектурным кроем, как у Маргарет Тэтчер, воздушные блузы, воплощающие дух свободы, и, конечно же, твидовые изделия и элегантные линии – отсылки к стилю Коко Шанель.

Kogel

Фото: пресс-служба Московской недели модыНовая коллекция Kogel сложилась из всех знаковых кодов бренда – женственность, простота, удобство. Бренд представил минималистичную коллекцию, вдохновленную архитектурой Санкт-Петербурга. Платья прямых силуэтов, расслабленные блузы, облегающие жакеты, элегантные жилеты и изящные юбки стали ключевыми модными фрагментами в коллекции. Коллекция отличилась не только сдержанными линиями, но и противоположными по настроению деталями. Например, летящие длинные перья на блузах и юбках, переливающиеся пайетки, имитация баски добавили коллекции эффектности. А аппликации из органзы и узнаваемые декоры тафты в новом прочтении заняли центральное место в коллекции.

Roshi

Фото: пресс-служба Московской недели модыОммаж на тему футуристичной архитектуры представил московский бренд Roshi. В новой коллекции дизайнер остается верен своим фирменным изделиям – костюмам и верхней одежде. Бренд представил комплекты из плотного хлопка и кожи, линии которых принимают разные геометричные формы. Из кожаного материала были также выполнены приталенные платья, рубашки прямого кроя и расслабленные косухи. Рельефные линии, отделка пирсингом, деконструированные разрезы, острые формы, силуэтные изгибы в плотных тканях – ключевые элементы коллекции. В коллекции мы увидели образы как для женщин, так и для мужчин – и их объединяла не только идея, но и облегающий фасон.

Lesia Lisun

Фото: пресс-служба Московской недели модыАртизанальный бренд из Москвы Lesia Lisun представил новую коллекцию "Гедонизм", в которой сложные оттенки гедонистического образа жизни наполнены энергией самого автора. Выверенные и гармоничные силуэты в сочетании с нестандартным кроем приковывали внимание. Детали в виде отлитых вручную оловянных пуговиц до исключительно натуральных полотен, фактура которых совершенствуется посредством ручного окрашивания и стирки, смотрелись необычно и эффектно. Эстетика и стиль бренда, которая выстраивается на деконструктивном авангарде прослеживалась в каждом образе. Особого внимание заслужили полупрозрачные костюмы и платья, сумка-рукав, выглядящая словно половина пиджака и деконструкция в основном аккорде коллекции.

