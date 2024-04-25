Макрон призвал доказать миру, что Евросоюз не является вассалом США

Париж внезапно восстал против США: "Не вассалы!"
Фото: www.unsplash.com
В Европе задумались о своей позиции в мире

Многие эксперты сходятся во мнении, что Евросоюз сегодня фактически потерял суверенитет и стал чуть ли не безмолвной марионеткой в руках англосаксов. С неожиданно дерзким заявлением по этому поводу выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

Глава Пятой республики призвал европейские страны по-настоящему объединиться и доказать главным игрокам международной арены, что Европа суверена, независима и имеет право идти по собственному пути.

Макро отметил, что Евросоюз остро нуждается в заключении прямых партнерских договоров с другими государствами и не должен по всем вопросам получать одобрение со стороны Соединенных Штатов Америки. Глава Франции особо отметил, что это должно касаться и сферы обороны.

"Выстроить Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и что она может говорить со всеми регионами мира",– призвал руководитель парижской администрации.

Французский лидер подчеркнул, что европейцам пора действовать самостоятельно и доказать всему миру, что Евросоюз – это не всего лишь "край западной цивилизации", а сильный игрок с собственными интересами.

К слову, ранее французский лидер Эммануэль Макрон позволил себе ряд дерзких высказываний в адрес главы Российской Федерации Владимира Путина. Известный дипломат Константин Гаврилов раскрыл подоплеку скандальных заявлений президента Франции.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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