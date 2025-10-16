Китай ответил на угрозы Трампа по поставкам нефти из России

Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами

В китайском МИД ответили на угрозы Трампа по поводу закупок российской нефти. Официальный представитель ведомства Линь Цзянь заявил, что Пекин примет решительные меры в том случае, если его законные права и интересы пострадают из-за действий Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен ввести пошлины в 500% против Китая, если страна не откажется от закупок российского топлива. Как сообщил американский министр финансов Скотт Бессент, инициативу уже поддержали большинство сенаторов.

В Пекине же уверены, что подобные заявления направлены на подрыв сложившейся системы мировой торговли, а в Вашингтоне попросту занимаются запугиванием других стран. Также США хотят воспользоваться Китаем в своих целях, чтобы ввести незаконные односторонние санкции, отметили в МИД. На это в Поднебесной готовы дать жесткий ответ.

"Если законные права и интересы Китая пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", – сказано в сообщении.

Помимо Китая, требование прекратить закупки российского топлива американцы также выставили Индии и Японии. Несмотря на заявления Трампа о согласии Моди, в Нью-Дели отвергли отказ от сделок с Москвой. Токио пообещало рассмотреть такую возможность в том случае, если страны G7 предложат достойную альтернативу.