Китай ответил на угрозы Трампа по поставкам нефти из России

Китай поставил на место США после дерзкого выпада в адрес России
Фото: unsplash.com
Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами

В китайском МИД ответили на угрозы Трампа по поводу закупок российской нефти. Официальный представитель ведомства Линь Цзянь заявил, что Пекин примет решительные меры в том случае, если его законные права и интересы пострадают из-за действий Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен ввести пошлины в 500% против Китая, если страна не откажется от закупок российского топлива. Как сообщил американский министр финансов Скотт Бессент, инициативу уже поддержали большинство сенаторов.

В Пекине же уверены, что подобные заявления направлены на подрыв сложившейся системы мировой торговли, а в Вашингтоне попросту занимаются запугиванием других стран. Также США хотят воспользоваться Китаем в своих целях, чтобы ввести незаконные односторонние санкции, отметили в МИД. На это в Поднебесной готовы дать жесткий ответ.

"Если законные права и интересы Китая пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", – сказано в сообщении.

Помимо Китая, требование прекратить закупки российского топлива американцы также выставили Индии и Японии. Несмотря на заявления Трампа о согласии Моди, в Нью-Дели отвергли отказ от сделок с Москвой. Токио пообещало рассмотреть такую возможность в том случае, если страны G7 предложат достойную альтернативу.

Источник: РИА "Новости"

Латвия придумала изощренный способ ударить по России

Белоруссию тоже задели новые ограничения

Эвакуация Киева: срочное заявление властей

Администрация столицы выступила с противоречивыми сообщениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей