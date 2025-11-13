Москва не стремится стучать в закрытые двери

Россия продолжит достигать своих целей в рамках специальной операции на Украине, которые были ранее поставлены главой государства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В администрации президента России уточнили, что боевые действия ведутся на фоне невозможности диалога с украинским руководством.

Для России остается приоритетом обеспечение собственной безопасности, ее дальнейшее сохранение для будущих поколений и защита собственных интересов, указал Песков.

Заявление Кремля последовало на фоне публичного объявления Украины о приостановке переговорного процесса с РФ в Стамбуле. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Кислица уточнил, что делегация РФ якобы отреагировала отказом на возможность обсуждения условий мира.

При этом украинский дипломат заявляет о неопределенности в перспективе возвращения к диалогу.

Однако, указывали в МИД России, Москва готова к возобновлению обсуждения мирных инициатив с Киевом при посредничестве Стамбула. Ранее переговоры были поставлены на паузу после соответствующей инициативы Украины, хотя Турция призывала стороны вернуться к переговорам.

До этого Песков заявлял, что на Украине будет расти число сторонников завершения конфликта на условиях Москвы, учитывая тенденциозную усталость гражданских от боевых действий.