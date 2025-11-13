Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Россия продолжит достигать своих целей в рамках специальной операции на Украине, которые были ранее поставлены главой государства. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В администрации президента России уточнили, что боевые действия ведутся на фоне невозможности диалога с украинским руководством.
Для России остается приоритетом обеспечение собственной безопасности, ее дальнейшее сохранение для будущих поколений и защита собственных интересов, указал Песков.
Заявление Кремля последовало на фоне публичного объявления Украины о приостановке переговорного процесса с РФ в Стамбуле. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Кислица уточнил, что делегация РФ якобы отреагировала отказом на возможность обсуждения условий мира.
При этом украинский дипломат заявляет о неопределенности в перспективе возвращения к диалогу.
Однако, указывали в МИД России, Москва готова к возобновлению обсуждения мирных инициатив с Киевом при посредничестве Стамбула. Ранее переговоры были поставлены на паузу после соответствующей инициативы Украины, хотя Турция призывала стороны вернуться к переговорам.
До этого Песков заявлял, что на Украине будет расти число сторонников завершения конфликта на условиях Москвы, учитывая тенденциозную усталость гражданских от боевых действий.
Европейцам надоело оплачивать роскошную жизнь украинских властей
Последние скандалы в Незалежной сложно назвать случайностью