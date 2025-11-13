Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Украинская СБУ 20 августа сумела предотвратить покушение на украинского активиста и ветерана Тодора Пановского, сообщает Газета.ру.
По словам пострадавшего, к организации нападения может быть причастна "агентурная сеть", связанная с экс-депутатом Госдумы Магомедом Гаджиевым*.
Уголовное дело по факту покушения (№ 22025000000000936) открыто СБУ, и расследование инцидента продолжается под пристальным надзором службы.
Активист сообщил, что перед судебным заседанием по делу Гаджиева* с ним по телефону связался неизвестный, представившийся сотрудником украинских силовых структур, и предложил организовать встречу. Проверка показала, что такого сотрудника не существует. Тогда мужчина обратился в спецслужбы. После этого украинские оперативники организовали встречу и задержали подозреваемого.
Пострадавший также отметил, что ситуация с бывшим депутатом показательная: несмотря на открытое дело на Украине (№ 757/34451/24-к, Печерский суд Киева), мужчина проживает за рубежом – в Монако и Майами.
По оценке активиста, привлечение этого человека к ответственности станет для Киева важным шагом. Он также выступил с критикой в адрес украинских юристов и судей, которые, по его мнению, затягивают процесс и дают Гаджиеву* возможность избегать ответственности.
Умения генерала потребуются для ключевых направлений, утверждают источники
Последние скандалы в Незалежной сложно назвать случайностью