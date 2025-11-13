Ситуация развернулась летом этого года

Украинская СБУ 20 августа сумела предотвратить покушение на украинского активиста и ветерана Тодора Пановского, сообщает Газета.ру.

По словам пострадавшего, к организации нападения может быть причастна "агентурная сеть", связанная с экс-депутатом Госдумы Магомедом Гаджиевым*.

Уголовное дело по факту покушения (№ 22025000000000936) открыто СБУ, и расследование инцидента продолжается под пристальным надзором службы.

Активист сообщил, что перед судебным заседанием по делу Гаджиева* с ним по телефону связался неизвестный, представившийся сотрудником украинских силовых структур, и предложил организовать встречу. Проверка показала, что такого сотрудника не существует. Тогда мужчина обратился в спецслужбы. После этого украинские оперативники организовали встречу и задержали подозреваемого.

Пострадавший также отметил, что ситуация с бывшим депутатом показательная: несмотря на открытое дело на Украине (№ 757/34451/24-к, Печерский суд Киева), мужчина проживает за рубежом – в Монако и Майами.

По оценке активиста, привлечение этого человека к ответственности станет для Киева важным шагом. Он также выступил с критикой в адрес украинских юристов и судей, которые, по его мнению, затягивают процесс и дают Гаджиеву* возможность избегать ответственности.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации