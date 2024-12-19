"Зима в Москве": что будет в кинопарке "Москино" 21 и 22 декабря

"Зима в Москве": что будет в кинопарке "Москино" 21 и 22 декабря
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
Посетителям предлагаются как традиционные сезонные активности на свежем воздухе, так и увлекательные занятия в теплых павильонах

Выходные в кинопарке "Москино" всегда проходят ярко и незабываемо, а сейчас, когда горожан и гостей столицы здесь ждут мероприятия в рамках проекта "Зима в Москве", киновыходные 21 и 22 декабря ожидаются еще более необычными и разнообразными.

В субботу, 21 декабря, в 17:00 состоится премьера мультимедийного спектакля режиссера Эдуарда Боякова "Соборная площадь". Известные актеры будут играть в уличных декорациях одноименной площадки кинопарка, а для зрителей построены крытые трибуны с обогревающим потолком. В основу сюжета легли исторические события Смутного времени, когда купец Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский подняли народ на защиту государства и изгнали иностранных захватчиков. Гости, которые придут в кинопарк в воскресенье, смогут посмотреть постановку в 18:30.

Еще один исторический спектакль "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" режиссера Игоря Угольникова пройдет в декорации "Линия обороны" в субботу и воскресенье с 14:00 до 15:20. Зрители увидят реконструкцию танкового боя, рукопашной схватки и даже воздушного сражения советских и немецких истребителей.

В декорациях "Театр Гонзаги" в выходные будет звучать виолончель, а также в рамках проекта "Барочные вечера" выступит ансамбль исторических инструментов. В декорации "Уездный город" состоится фотосессия в ретростиле. Участники смогут примерить исторические костюмы и сделать тематические снимки, а также принять участие в постановочной съемке по мотивам советского фильма "Девчата".

Атмосферу праздника на центральной площади кинопарка создадут яркая иллюминация, наряженная елка, а также выступления артистов на сцене, которые исполнят любимые всеми песни. Посетители смогут смастерить новогодние украшения на мастер-классах, сделать фотографии в домике Бабы-яги или в декорации советского телевизора и посетить ярмарку.

Рядом с ярмаркой с 11:00 до 21:00 будет работать кинокаток и большая тюбинговая горка, а слева от центральной части кинопарка, в парке сказок, все желающие смогут прокатиться на лыжах и насладиться видами зимнего леса. Для детей аниматоры устроят игры и квесты. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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