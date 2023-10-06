Блогер Шпак дорого заплатил за свои слова о России

Мужчине придется заплатить за неосторожные высказывания четверть миллиона

На днях Тверской районный суд Москвы вынес приговор блогеру Шпака, выписав ему штраф в 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. На скандального труженика блогосферы было составлено целых пять протоколов, каждый из которых обойдется неосторожному блогеру в пятьдесят тысяч рублей.



Какие конкретно претензии были к господину Шпаку у сотрудников полиции, не уточняется, однако завели на него эти протоколы еще в августе текущего года.



Тогда же за опубликованное на его канале видео, где автором открыто сравниваются парады нацистской Германии и празднование Дня Победы в России, Александра Шпака уже штрафовали по той же статье на 50 тысяч. Видимо, на тот момент наука блогеру не пошла впрок, так что раскошелиться ему пришлось повторно.



Ранее Виталий Бородин, активист и общественный деятель, попросил Генеральную прокуратуру провести проверку в адрес рок-музыкантки Дианы Арбениной по поводу дискредитации ею вооруженных сил России. В итоге концерты "Ночных снайперов" чуть не оказались под угрозой благодаря обвинениям в адрес артистки.



Сама Арбенина комментировать ситуацию отказалась, за нее это сделала концертный директор коллектива Александра Рерих, озвучившая политическую позицию певицы.