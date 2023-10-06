Блогер Шпак дорого заплатил за свои слова о России

Блогер Шпак дорого заплатил за свои слова о России
https://unsplash.com
Мужчине придется заплатить за неосторожные высказывания четверть миллиона

На днях Тверской районный суд Москвы вынес приговор блогеру Шпака, выписав ему штраф в 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. На скандального труженика блогосферы было составлено целых пять протоколов, каждый из которых обойдется неосторожному блогеру в пятьдесят тысяч рублей.

Какие конкретно претензии были к господину Шпаку у сотрудников полиции, не уточняется, однако завели на него эти протоколы еще в августе текущего года.

Тогда же за опубликованное на его канале видео, где автором открыто сравниваются парады нацистской Германии и празднование Дня Победы в России, Александра Шпака уже штрафовали по той же статье на 50 тысяч. Видимо, на тот момент наука блогеру не пошла впрок, так что раскошелиться ему пришлось повторно.

Ранее Виталий Бородин, активист и общественный деятель, попросил Генеральную прокуратуру провести проверку в адрес рок-музыкантки Дианы Арбениной по поводу дискредитации ею вооруженных сил России. В итоге концерты "Ночных снайперов" чуть не оказались под угрозой благодаря обвинениям в адрес артистки.

Сама Арбенина комментировать ситуацию отказалась, за нее это сделала концертный директор коллектива Александра Рерих, озвучившая политическую позицию певицы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

Молдавия заявила о попытке России ликвидировать Санду

Кишинев обратился с просьбой к ЕС

Ургант впервые раскрыл свои политические взгляды на фоне СВО

Знаменитость указал, что верен своей стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей