В духоте развезло: почему Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете

В духоте развезло: почему Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете
Фото: АГН "Москва"
Артист не успел прийти в себя после ночного банкета

Источники, близкие к Дмитрию Хрусталеву, рассказали, почему знаменитость позволил себе резкое поведение во время посадки на самолет Калининград – Москва. По их словам, случилась нештатная ситуация, к которой никто оказался не готов.

В Калининград артист летал, чтобы провести "Голосящий КиВиН". Изначально мероприятие должен был курировать Валдис Пельш, но в тот день он не смог. После мероприятия все команды, члены жюри и Хрусталев отправились на банкет, где долго общались, шутили и выпивали. Уже в 10 часов утра артист должен был отправиться в столицу, но все пошло не по плану.

Оказалось, что именно в этот день у "Аэрофлота" случился масштабный сбой. Рейсы задерживали, и самолет в Москву был готов к вылету только в 15 часов дня. В это время знаменитость ждал в зале с огромным количеством других пассажиров в духоте.

"Митя мало того, что не совсем успел прийти в себя после банкета, так еще и в духоте находился, вот его и развезло", – объясняют знакомые.

В итоге Хрусталева сняли с рейса и доставили в отделение полиции, где он просидел еще 40 минут. После ведущий смог улететь в Москву в тот же день. Сейчас он чувствует себя нормально, а к произошедшему относится спокойно – мол, с кем не бывает.

Ранее стало известно, что Дмитрий Хрусталев закатил скандал на самолете, поскольку его не провели до места в бизнес-классе. После этого он стал оскорблять экипаж и пассажиров.

Источник: СтарХит

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