Джарахов покаялся за оскорбления россиян

Оскорбивший россиян артист публично покаялся
Фото: www.unsplash.com
Без российской аудитории многие звезды терпят финансовое фиаско

Блогер и музыкант Эльдар Джарахов публично покаялся за свои прежние высказывания, которые были восприняты как оскорбительные для россиян и привели к отмене его шоу в Алтайском крае.

Как стало известно 20 августа, выступление артиста на молодежном фестивале отменили из-за публикаций, сделанных несколько лет назад. В них он использовал резкие формулировки, которые были пропитаны русофобией.

В публичном обращении парень отметил, что сожалеет о сказанном в прошлом. Он подчеркнул, что понимает, насколько эти слова были неправильными и могли задеть многих людей. Артист добавил, что искренне просит прощения у тех, кого обидели его старые заявления.

По словам звезды, Россия занимает важное место в его жизни. Он заявил, что всегда считал эту страну своим домом и посвятил свою деятельность людям, которые живут здесь.

Региональное отделение ОНФ ранее напомнило, что артист не только позволял себе оскорбительные высказывания в адрес соотечественников, но и использовал антироссийскую риторику в рекламных акциях, а также открыто выражал поддержку недружественным государствам.

К слову, ранее беглый российский музыкант попал в ужасную ситуацию в Грузии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
