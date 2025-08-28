Звезда сериала "СашаТаня" выставила полностью голое фото из ванны

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Звезда сериала "СашаТаня" оказалась в центре внимания поклонников. Актриса Алина Ланина опубликовала в своем Telegram-канале снимок, на котором позирует полностью обнаженной в ванне.
На фото 36-летняя артистка предстала без одежды, видимо, девушка решила похвастаться стройной фигурой. Она распустила длинные светлые волосы, отказалась от макияжа и сделала акцент на натуральности образа. Камера зафиксировала ее в расслабленной позе, на снимке видны изящные ноги и ухоженные руки.
Кстати, подобные кадры нередко становятся способом привлечь внимание публики. Причем практика размещать откровенные фотографии давно распространена среди звезд. Для многих знаменитостей это возможность подчеркнуть уверенность в себе и лишний раз заявить о своей привлекательности.
Не секрет, что Ланина тщательно следит за собой и уделяет много времени спорту. Так что неудивительно, что все ее публикации часто сопровождаются восторженными комментариями поклонников, отмечающих, что она выглядит безупречно.
К слову, ранее откровенная фотография Юлии Ковальчук поразила фанатов.
Ситуация развивается стремительно
Американский лидер нашел аргументы для того, чтобы переубедить своего венгерского коллегу