Жена вспомнила о первых признаках деменции у Брюса Уиллиса

Проблемы начали проявляться в обычных бытовых вопросах

В недавнем интервью Эмма Хеминг вспомнила, как болезнь Брюса Уиллиса впервые дала о себе знать. Тогда она не понимала, что происходит с ее веселым и энергичным мужем, который всегда старался разукрасить жизнь своих близких – в один момент он стал отстраненным и не понимал, что происходит вокруг.

Супруга голливудского актера отметила, что особенно это проявлялось на больших семейных ужинах. Брюс сидел за столом так, словно вокруг ничего не происходило и он не мог "связать все точки воедино". Сперва Эмма списывала все на проблемы со слухом – во время съемок в "Крепком орешке" знаменитость частично оглох. Но в один момент стало понятно, что Уиллис постепенно сгорает.

Однажды в их доме неожиданно сработала сигнализация. Хемминг понимала, что этим обычно занимается муж и ждала от него какой-то реакции. Однако он не стал даже реагировать на произошедшее. Тогда супруга артиста поняла, что происходит что-то неладное и отправила его к врачу, который озвучил его страшный диагноз.

"Осознание того, что нет лечения, нет исцеления стало одним из самых травмирующих переживаний – чувство полного одиночества. Я не могу спросить его, как он себя чувствует, что с ним не так или что-то болит. Вместо этого я читаю язык его тела или смотрю ему в глаза, чтобы понять, что его беспокоит и что он переживает", – рассказала Эмма.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", спустя два года поддержания Брюса она была вынуждена переселить его в отдельный дом. По ее признанию, это помогло ей снова ощутить себя супругой, а не сиделкой человека с деменцией.