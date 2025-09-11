Жена Брюса Уиллиса рассказала, как едва не развелась с актером

Жена Брюса Уиллиса сделала заявление о разводе с актером
Фото: соцсети
Женщина долго не могла понять, почему знаменитость так резко изменился

Эмма Хеминг, супруга голливудского актера Брюса Уиллиса, призналась, что подумывала о разводе до того, как ее возлюбленному диагностировали деменцию. Тогда женщина не понимала, почему привычная семейная жизнь начинает рушиться на глазах, и ничего сделать с этим не получается. 

"Мне казалось, что все разваливается. Я не могла объяснить, что происходит, ведь он уже не был тем человеком, за которого я вышла замуж", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру".

По ее словам, даже их сотрудники замечали изменения в поведении Уиллиса и понимали, что Эмма проходит через тяжелое испытание. Только после того, как у артиста обнаружили когнитивные нарушения, она поняла, что все проблемы в их отношениях были вызваны болезнью.

В итоге, когда в 2022 году врачи все же нашли причину проблему, Хеминг передумала подавать на развод и решила остаться с супругом, чтобы поддержать его в этот непростой период.

Ранее стало известно, что состояние Брюса Уиллиса ухудшилось. Актер начал бояться посторонних шумов, из-за чего родные приняли решение переселить его в отдельный дом, где за ним будут присматривать специалисты и навещать члены семьи.

Источник: Vanity Fair
По теме

"Атака России на Польшу": в НАТО дали оценку случившемуся в небе

Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить

В США сделали громкое заявление об убийстве Зеленского

Политик-комик насолил многим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей