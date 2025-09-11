Жена Брюса Уиллиса рассказала, как едва не развелась с актером

Женщина долго не могла понять, почему знаменитость так резко изменился

Эмма Хеминг, супруга голливудского актера Брюса Уиллиса, призналась, что подумывала о разводе до того, как ее возлюбленному диагностировали деменцию. Тогда женщина не понимала, почему привычная семейная жизнь начинает рушиться на глазах, и ничего сделать с этим не получается.

"Мне казалось, что все разваливается. Я не могла объяснить, что происходит, ведь он уже не был тем человеком, за которого я вышла замуж", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру".

По ее словам, даже их сотрудники замечали изменения в поведении Уиллиса и понимали, что Эмма проходит через тяжелое испытание. Только после того, как у артиста обнаружили когнитивные нарушения, она поняла, что все проблемы в их отношениях были вызваны болезнью.

В итоге, когда в 2022 году врачи все же нашли причину проблему, Хеминг передумала подавать на развод и решила остаться с супругом, чтобы поддержать его в этот непростой период.

Ранее стало известно, что состояние Брюса Уиллиса ухудшилось. Актер начал бояться посторонних шумов, из-за чего родные приняли решение переселить его в отдельный дом, где за ним будут присматривать специалисты и навещать члены семьи.