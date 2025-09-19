Внучка рассказала, что вытворяла страдающая от деменции Светличная

Врачи не могли помочь звезде "Бриллиантовой руки" из-за особенностей болезни

Родственники покойной Светланы Светличной рассказали, что происходило со здоровьем артистки на фоне прогрессирующей деменции. Сперва никто не понимал, что не так со знаменитостью, пока в один момент ее состояние не ухудшилось.

Первое обострение члены семьи связывают с 2010 годом, когда актриса пришла на ток-шоу и стала обвинять свою внучку в желании ее отравить. Мария Ивашова призналась, что переживать это было непросто, поскольку бабушка всегда была для нее родным и близким человеком.

В какой-то момент Светличная начала звонить в скорую от скуки, жалуясь на давление. Больше всего ей не нравилось, когда на вызов приезжали девушки – тогда она категорически отказывалась от помощи. Зато с молодыми людьми ехала в больницу охотно, накидывая шубу поверх домашнего белья.

Однажды во время разговора она заявила, что недавно была в Португалии. Внучка поинтересовалась у актрисы, понравилась ли ей страна, но та лишь с недоумением ответила, что никогда там не была. Вскоре знаменитость начала обвинять родных в отравлении ртутью.

"А потом ее госпитализировали в больницу, мы приезжаем забирать ее, а спускается главный врач и говорит: "Я ее не отпущу. Она напала на медсестру и покусала ее". Так ее и перевезли в психиатрическую клинику", – поделилась Ивашова.

Стабилизировать состояние Светличной не получилось – с каждым днем актрисе становилось хуже. У нее прогрессировала агрессия, нарушились циклы сна, она донимала знакомых странными звонками и сбегала из дома. В таком состоянии звезда "Бриллиантовой руки" была несколько лет, пока в конце 2024 года ее не стало.