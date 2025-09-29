"Трусы выбросила": обнаженная Волочкова с кустами между ног напугала россиян

"Трусы выбросила": обнаженная Волочкова с кустами между ног напугала россиян
Фото: соцсети
Народ не оценил новую провокационную публикацию на странице звезды

Анастасия Волочкова решила поделиться со своими поклонниками новыми откровенными кадрами в соцсетях, которые ей сделала подруга во время совместного похода в баню. Женщины разделись и сделали несколько фото в саду с местной флорой, надеясь получить массу восторженных комплиментов их свежему и красивому внешнему виду. Однако вместо этого публика была невероятно шокирована очередной выходкой звезды.

На снимке артистка встала посреди участка, прикрыв кустиком свои причинные места. Грудь и область между ног заслонили пышные ветки яблони, полностью засыпанные красными наливными плодами.

В комментариях, которые непредусмотрительно открыла балерина на время, люди не скрывали своей реакции – обнаженная Волочкова с кустами между ног напугала многих россиян.

"Где-то спряталась бригада психиатрической помощи",

"Яблоню увидела – и трусы и лифчик скинула. Это вам не елочка, под которой только присесть, а то колется",

"Только о ней что-то хорошее подумала, как она опять что-то выкинет",

"Я сперва испугалась, думала, это привидение в саду",

"Настя, зачем так людей пугать?" – пишут ей под публикацией.

Впрочем, саму Волочкову негативные комментарии не смущают – она уверена, что их оставляют только завистники, неспособные восхититься настоящей и первородной женской красотой.

Источник: соцсети
По теме

Дальнобойные удары по России: в Вашингтоне сделали важное объявление

Американцы пошли на новый шаг эскалации

"Зеленский сходит с ума": Будапешт и Киев устроили громкую перепалку

Страны накинулись друг на друга с оскорбительными заявлениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей