"Трусы выбросила": обнаженная Волочкова с кустами между ног напугала россиян

Анастасия Волочкова решила поделиться со своими поклонниками новыми откровенными кадрами в соцсетях, которые ей сделала подруга во время совместного похода в баню. Женщины разделись и сделали несколько фото в саду с местной флорой, надеясь получить массу восторженных комплиментов их свежему и красивому внешнему виду. Однако вместо этого публика была невероятно шокирована очередной выходкой звезды.
На снимке артистка встала посреди участка, прикрыв кустиком свои причинные места. Грудь и область между ног заслонили пышные ветки яблони, полностью засыпанные красными наливными плодами.
В комментариях, которые непредусмотрительно открыла балерина на время, люди не скрывали своей реакции – обнаженная Волочкова с кустами между ног напугала многих россиян.
"Где-то спряталась бригада психиатрической помощи",
"Яблоню увидела – и трусы и лифчик скинула. Это вам не елочка, под которой только присесть, а то колется",
"Только о ней что-то хорошее подумала, как она опять что-то выкинет",
"Я сперва испугалась, думала, это привидение в саду",
"Настя, зачем так людей пугать?" – пишут ей под публикацией.
Впрочем, саму Волочкову негативные комментарии не смущают – она уверена, что их оставляют только завистники, неспособные восхититься настоящей и первородной женской красотой.
