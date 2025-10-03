Корчевников сделал резкое заявление о власти – теперь ему грозят проблемы

Артист поспорил о роли коммунистической партии в истории страны

Телеведущий Борис Корчевников столкнулся с неожиданными проблемами после того, как сделал резкое заявление о советской власти – знаменитость, как отметила депутат Нина Останина, приравнял деятельность СССР и коммунистической партии к нацизму и фашизму. Законодатель обратилась по этому поводу к патриарху Кириллу с просьбой проверить, насколько взгляды гендиректора канала "Спас" соответствуют линии РПЦ.

Инцидент произошел после высказывания Корчевникова в соцсетях, в которых он назвал коммунизм "лучшим другом фашизма и нынешнего Запада", указав, что это лжеидеология, которая разрушает страну. В сообщении журналист напомнил, что ранее писал заявления на Останину в Комитет Госдумы, Генпрокуратуру и Роскомнадзор за надругательство над "именем Спасителя".

Депутат не стала молчать и ответила встречным иском в РПЦ, в котором заявила, что Корчевников поставил в один ряд героев-освободителей ВОВ с "немецко-фашистским зверьем". По ее словам, своими высказываниями ведущий оказывает содействие вражеским силам России.

"Деятельность Бориса Корчевникова во многом противоречит официальной позиции Русской православной церкви", – указала она в документе.

Также Останина попросила представителей РПЦ дать объяснения по поводу заявлений знаменитости в соцсетях, которые, по ее убеждению, носят зловредный характер.