Косметолог раскрыла секрет перемен во внешности Водонаевой после похудения

Звезда социальных сетей Алена Водонаева в последнее время заметно изменилась. После резкого похудения она стала выглядеть совсем иначе. Поклонники отмечают, что у знаменитости почти исчезли щеки, из-за чего образовались глубокие "впадины". Журналисты обратились к специалисту, чтобы узнать, какие процедуры могли повлиять на ее лицо.
По словам врача-косметолога Марият Мухиной, главным фактором перемен во внешности стала именно потеря веса. Девушка всегда выступала за естественные методы самосовершенствования без хирургического вмешательства и придерживается принципа "красота без вреда здоровью".
Специалист подчеркнула, что звезда не прибегала к удалению зубов или комков Биша ради худого лица. По ее мнению, результат объясняется нитевыми технологиями, которые подняли жировые пакеты щек и подчеркнули скулы. Дополнительно использовались липолитики для овала лица и филеры, сделавшие подбородок более четким.
Кроме того, у звезды ровная и ухоженная кожа. Это свидетельствует о регулярных уходовых процедурах – пилингах, биорепарации и еженедельных визитах к косметологу.
