Звезда "Папиных дочек" Сиваева раскрыла правду о переменах в личной жизни

Девушка много лет избегала публичности

Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в сериале "Папины дочки", неожиданно рассказала о разводе. Артистка, которая долгие годы предпочитала держать личные отношения подальше от внимания публики, впервые открыто заговорила о том, что ее брак распался.

Признание прозвучало во время участия девушки в юмористическом шоу "Кстати". В беседе с ведущим Азаматом Мусагалиевым актриса с иронией заметила, что в ее жизни было немало событий: сначала замужество, затем рождение сына, а потом – расставание. Она сказала это с привычным юмористическим оттенком, но чувствовалось, что за легкой улыбкой скрывается не самая приятная история.

Ранее девушка много лет избегала публичности и предпочитала семейную жизнь работе в кадре. Однако в этом году актриса вернулась на съемочную площадку – она вновь сыграла Дарью Васнецову в продолжении культового сериала.

Поклонники предположили, что именно возвращение к актерской профессии могло стать одной из причин расставания. Поговаривают, что ее супруг Дмитрий Приваркин, занимающийся бизнесом, не одобрял публичность и стремление жены вновь работать в кино.

У пары подрастает сын, ради которого знаменитость старается сохранять спокойствие и не выносить личные переживания на публику.