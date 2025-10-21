Бывший губернатор Челябинской области проиграл Малахову суд на 120 млн рублей

Судебные эксперты приняли взвешенное решение

Савеловский суд российской столицы поставил точку в громком деле – требование бывшего главы Челябинской области взыскать с Андрея Малахова и его телекоманды 120 миллионов рублей осталось без удовлетворения.

Поводом для иска стал выпуск популярного ток-шоу, где шоумен, известный своей страстью к громким историям и резонансным скандалам, посвятил эфир расследованию, связанному с экс-чиновником.

Бывший губернатор посчитал, что в передаче прозвучали ложные обвинения, которые подорвали его репутацию. В эфире государственного деятеля публично обвинили в коррупции, хотя ни один суд подобных фактов не установил. Сторона политика была уверена: прозвучавшие в программе слова были чистой выдумкой, а целью – создать очередную телевизионную сенсацию.

Суд, однако, не стал поддерживать претензии государственного деятеля. По итогам заседания было объявлено, что никаких оснований для удовлетворения иска не усматривается. Постановление вынесли 20 октября 2025 года, тем самым поставив крест на попытке беглого чиновника добиться компенсации морального вреда.

Скандальный выпуск программы вышел вскоре после того, как государство объявило о национализации крупного предприятия, ранее принадлежавшего экс-губернатору. Вокруг этой истории разгорелся медийный скандал – и телеведущий, как всегда, оказался в эпицентре событий.

Бывший глава региона, напомним, руководил областью с 2010 по 2014 год, а до этого несколько лет занимал пост мэра. Сейчас он находится за пределами страны и проходит по делу о взятке в особо крупном размере на сумму более трех миллиардов рублей.

