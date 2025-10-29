Звезда "Папиных дочек" Казаков отреагировал на обвинения в покушении на экс-жену

Знаменитость озвучил свою позицию по поводу скандальной ситуации

Известный российский артист Михаил Казаков, прославившийся ролью Ильи Полежайкина в нашумевшем в свое время телепроекте "Папины дочки", прокомментировал обвинения в попытке убийства, выдвинутые против него падчерицей Викторией.

Девушка в эфире телешоу заявила, что артист якобы вел себя агрессивно, держал родных в страхе и однажды напал на бывшую супругу с шампуром в руках.

Известный артист с иронией отреагировал на скандальные высказывания. Он отметил, что вместе с сыном смеялся, услышав столь странные обвинения.

Любимец публики подчеркнул, что причины такого сомнительного поступка остаются для него непонятными, однако он уверен, что за этими историями стоят личные мотивы его бывшей жены и ее дочери.

Артист подчеркнул, что никаких оснований для подобных обвинений у его бывшей нет, и такие выпады он воспринимает как попытку очернить его имя.