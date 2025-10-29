Саша Петров трогательно обратился к покойному актеру Попову

Две знаменитости долгое время работали вместе

Популярный российский артист Александр Петров, сыгравший вместе с покойным Романом Поповым в сериале "Полицейский с Рублевки", посвятил почившему коллеге эмоциональное послание в соцсетях. Он признался, что глубоко переживает его уход. Любимец публики покинул этот мир после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Убитый горем артист рассказал, что работать со звездой было настоящим удовольствием. Он вспомнил, как тот приходил на площадку всегда готовым и полным энергии, с самым приветливым отношением к каждому участнику съемок.

Актер признался, что писать о покойном в прошедшем времени невероятно тяжело. Он также подчеркнул, что Попов был человеком редкой доброты и душевности. Он одинаково трепетно относился и к профессии, и к семье, оставаясь для всех примером.

Память о знаменитости останется в сердцах коллег и зрителей, ведь он был не только талантливым актером, но и просто очень хорошим человеком.