Саша Петров трогательно обратился к покойному актеру Попову

Саша Петров трогательно обратился к покойному актеру Попову
Роман Попов. Кадр: сериал "Полицейский с Рублевки"
Две знаменитости долгое время работали вместе

Популярный российский артист Александр Петров, сыгравший вместе с покойным Романом Поповым в сериале "Полицейский с Рублевки", посвятил почившему коллеге эмоциональное послание в соцсетях. Он признался, что глубоко переживает его уход. Любимец публики покинул этот мир после долгой борьбы с тяжелой болезнью.

Убитый горем артист рассказал, что работать со звездой было настоящим удовольствием. Он вспомнил, как тот приходил на площадку всегда готовым и полным энергии, с самым приветливым отношением к каждому участнику съемок.

Актер признался, что писать о покойном в прошедшем времени невероятно тяжело. Он также подчеркнул, что Попов был человеком редкой доброты и душевности. Он одинаково трепетно относился и к профессии, и к семье, оставаясь для всех примером.

Память о знаменитости останется в сердцах коллег и зрителей, ведь он был не только талантливым актером, но и просто очень хорошим человеком.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

В США объявили о начале новой фазы СВО

Ситуация на поле боя стремительно меняется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей