Звезда "Фишера" Гилев рассказал о сложности сыграть "нормального" персонажа

Артисту придется отойти от привычного амплуа ради новой роли

Российский актер Сергей Гилев рассказал, что снимается в новом проекте режиссера Олега Витвицкого, снявшего выходящий на экраны "Голосовой помощник". Герой "Актрисы", "Фишера", "Черной весны" и многих других картин признался, что на этот раз сыграет "единственно нормального человека".

При этом Гилев признается, что сыграть уравновешенного персонажа сложнее всего. Правда, как только появляется хороший человек, зрители начинают скучать.

"И в жизни так же. С негодяями проще", – признался Сергей в беседе с женским журналом "Клео.ру".

А вот встречу с неадекватными людьми, объяснил Гилев, знакома многим, поскольку случается в жизни несколько раз. И на экране зрители инстинктивно понимают, кто является злодеем.

После прочтения сценария "Кинтавра" актер обреченно вздохнул: снова играть злодея. Однако образ, который предложил режиссер, пришелся Сергею по нраву: "злой и лысый" персонаж запомнился зрителям.

Сам Сергей считает себя человеком тихим, с добрым характером. В быту ему многого не надо: любит посидеть дома, почитать книгу. А для заряда энергии необходимо уже большое количество людей.

Подробности новой картины Витвицкого артист не стал раскрывать. Однако сообщил, что вместе они совершенно недавно спустились в гор – долгое время жили на Северном Кавказе, не выбираясь в Москву.