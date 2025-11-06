Любовь Успенская включила в райдер дочь и собаку

Любовь Успенская включила в райдер дочь и собаку
Любовь Успенская. Фото: соцсети
Требования артистки, вероятно, удивляют многих организаторов

Популярная российская исполнительница Любовь Успенская внесла в гастрольный список обязательных условий присутствие своей наследницы Татьяны Плаксиной. Теперь звезда не соглашается на выступления без нее – это правило появилось после того, как девушка внезапно упорхнула в Израиль.

По информации источников, королева шансона требует, чтобы дочери предоставляли условия проживания, аналогичные ее собственным. Организаторы концертов обязаны разместить наследницу в отеле не ниже бизнес-класса с системой питания Ultra All Inclusive. Также необходимо заранее учесть, что девушка путешествует со своей собакой, и предусмотреть все детали при оформлении перелета.

Гонорар певицы составляет около пяти миллионов рублей, в эту сумму входит 45-минутное выступление.

Ранее знаменитость заявляла, что ее дочь пропала, и предполагала, что это могло быть связано с поездками девушки в новые российские регионы. Позже выяснилось, что наследница самостоятельно улетела в Израиль, не сообщив об этом матери. Позже она объяснила свой поступок тем, что устала от постоянного контроля и захотела начать жизнь отдельно. Впрочем, потом звездам удалось найти общий язык.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

В МИД ответили на слова Зеленского о готовности вести конфликт еще два года

Украинское руководство с легкостью готово сжечь свое население в боевых действиях

Трампу предложили лишить Киев разведданных ради диалога с Путиным

Американский офицер призвал Белый дом послать Москве политический сигнал о готовности к переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей