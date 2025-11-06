Любовь Успенская включила в райдер дочь и собаку

Требования артистки, вероятно, удивляют многих организаторов

Популярная российская исполнительница Любовь Успенская внесла в гастрольный список обязательных условий присутствие своей наследницы Татьяны Плаксиной. Теперь звезда не соглашается на выступления без нее – это правило появилось после того, как девушка внезапно упорхнула в Израиль.

По информации источников, королева шансона требует, чтобы дочери предоставляли условия проживания, аналогичные ее собственным. Организаторы концертов обязаны разместить наследницу в отеле не ниже бизнес-класса с системой питания Ultra All Inclusive. Также необходимо заранее учесть, что девушка путешествует со своей собакой, и предусмотреть все детали при оформлении перелета.

Гонорар певицы составляет около пяти миллионов рублей, в эту сумму входит 45-минутное выступление.

Ранее знаменитость заявляла, что ее дочь пропала, и предполагала, что это могло быть связано с поездками девушки в новые российские регионы. Позже выяснилось, что наследница самостоятельно улетела в Израиль, не сообщив об этом матери. Позже она объяснила свой поступок тем, что устала от постоянного контроля и захотела начать жизнь отдельно. Впрочем, потом звездам удалось найти общий язык.